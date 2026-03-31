Tajemnicza notatka ze spotkania Nawrockiego z Orbanem w MSZ. Co naprawdę działo się w Budapeszcie?

Notatka ze spotkania Nawrockiego z Orbanem wpłynęła do MSZ, ale jej treść pozostaje tajna.

Wiceminister Bosacki stwierdził, że spotkanie nie przyniosło Polsce korzyści, a jedynie "propagandową fotkę" dla Orbana.

Wizyta wywołała kontrowersje ze względu na politykę Orbana i brak transparentności.

Dlaczego spotkanie było tak ważne i co oznacza dla polskiej dyplomacji?

Notatka w MSZ – co dalej?

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki potwierdził w rozmowie z TVN24, że notatka ze spotkania Nawrockiego z Orbanem wpłynęła do resortu. Jednakże, jak zaznaczył, dokument jest klauzulowany, co uniemożliwia ujawnienie jego szczegółów. To rodzi pytania o transparentność i rzeczywiste intencje wizyty polskiego prezydenta.

Propagandowy sukces Orbana, a co dla Polski?

Z wypowiedzi wiceministra Bosackiego wynika, że spotkanie, choć oczekiwane, nie przyniosło Polsce żadnych wymiernych korzyści. Jedynym "efektem", jaki dostrzegł Bosacki, jest "propagandowa fotka", którą Viktor Orban wykorzystuje w swojej kampanii wyborczej przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, zaplanowanymi na 12 kwietnia. Dopytywany o pozytywne rezultaty dla Polski, wiceminister stanowczo stwierdził, że "nie ma pozytywnych (…) żadnych".

Dlaczego spotkanie wywołało tyle emocji?

Wizyta Nawrockiego w Budapeszcie od początku była obiektem krytyki ze strony polskiego rządu. Węgierski premier Viktor Orban od dłuższego czasu jest postrzegany jako polityk prowadzący działania sprzeczne z interesami Unii Europejskiej i zbyt bliskie Rosji. W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, każde spotkanie z Orbanem jest bacznie obserwowane i analizowane pod kątem potencjalnych konsekwencji dla polityki zagranicznej Polski. Brak konkretnych informacji z notatki oraz sceptyczne komentarze MSZ tylko potęgują wrażenie, że wizyta ta mogła być bardziej szkodliwa niż pożyteczna dla polskiej dyplomacji.

32

Express Biedrzyckiej WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.