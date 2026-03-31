Tajemnicza notatka ze spotkania Nawrockiego z Orbanem w MSZ. Co naprawdę działo się w Budapeszcie?

- Notatka ze spotkania Nawrockiego z Orbanem wpłynęła do MSZ, ale jej treść pozostaje tajna.
- Wiceminister Bosacki stwierdził, że spotkanie nie przyniosło Polsce korzyści, a jedynie "propagandową fotkę" dla Orbana.
- Wizyta wywołała kontrowersje ze względu na politykę Orbana i brak transparentności.
- Dlaczego spotkanie było tak ważne i co oznacza dla polskiej dyplomacji?
Notatka w MSZ – co dalej?
Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki potwierdził w rozmowie z TVN24, że notatka ze spotkania Nawrockiego z Orbanem wpłynęła do resortu. Jednakże, jak zaznaczył, dokument jest klauzulowany, co uniemożliwia ujawnienie jego szczegółów. To rodzi pytania o transparentność i rzeczywiste intencje wizyty polskiego prezydenta.
Propagandowy sukces Orbana, a co dla Polski?
Z wypowiedzi wiceministra Bosackiego wynika, że spotkanie, choć oczekiwane, nie przyniosło Polsce żadnych wymiernych korzyści. Jedynym "efektem", jaki dostrzegł Bosacki, jest "propagandowa fotka", którą Viktor Orban wykorzystuje w swojej kampanii wyborczej przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, zaplanowanymi na 12 kwietnia. Dopytywany o pozytywne rezultaty dla Polski, wiceminister stanowczo stwierdził, że "nie ma pozytywnych (…) żadnych".
Morawiecki chce powrotu kary śmierci. „Nie zgadzam się z Kościołem katolickim”
Dlaczego spotkanie wywołało tyle emocji?
Wizyta Nawrockiego w Budapeszcie od początku była obiektem krytyki ze strony polskiego rządu. Węgierski premier Viktor Orban od dłuższego czasu jest postrzegany jako polityk prowadzący działania sprzeczne z interesami Unii Europejskiej i zbyt bliskie Rosji. W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, każde spotkanie z Orbanem jest bacznie obserwowane i analizowane pod kątem potencjalnych konsekwencji dla polityki zagranicznej Polski. Brak konkretnych informacji z notatki oraz sceptyczne komentarze MSZ tylko potęgują wrażenie, że wizyta ta mogła być bardziej szkodliwa niż pożyteczna dla polskiej dyplomacji.
Poniżej galeria zdjęć: USA/ Prezydent Nawrocki podziękował przedstawicielom Polonii za to, że są ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej