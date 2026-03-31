Tajemnicza notatka ze spotkania Nawrockiego z Orbanem w MSZ. Co naprawdę działo się w Budapeszcie?

Weronika Fakhriddinova
2026-03-31 14:19

Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie, gdzie spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem, od początku budziła kontrowersje. Polski rząd, krytykujący prorosyjskie i antyunijne działania węgierskiego premiera, z niecierpliwością oczekiwał na notatkę z tego spotkania. Po wielu dniach oczekiwań dokument wreszcie trafił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale jego treść pozostaje owiana tajemnicą.

  • Notatka ze spotkania Nawrockiego z Orbanem wpłynęła do MSZ, ale jej treść pozostaje tajna.
  • Wiceminister Bosacki stwierdził, że spotkanie nie przyniosło Polsce korzyści, a jedynie "propagandową fotkę" dla Orbana.
  • Wizyta wywołała kontrowersje ze względu na politykę Orbana i brak transparentności.
  • Dlaczego spotkanie było tak ważne i co oznacza dla polskiej dyplomacji?

Notatka w MSZ – co dalej?

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki potwierdził w rozmowie z TVN24, że notatka ze spotkania Nawrockiego z Orbanem wpłynęła do resortu. Jednakże, jak zaznaczył, dokument jest klauzulowany, co uniemożliwia ujawnienie jego szczegółów. To rodzi pytania o transparentność i rzeczywiste intencje wizyty polskiego prezydenta.

Propagandowy sukces Orbana, a co dla Polski?

Z wypowiedzi wiceministra Bosackiego wynika, że spotkanie, choć oczekiwane, nie przyniosło Polsce żadnych wymiernych korzyści. Jedynym "efektem", jaki dostrzegł Bosacki, jest "propagandowa fotka", którą Viktor Orban wykorzystuje w swojej kampanii wyborczej przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, zaplanowanymi na 12 kwietnia. Dopytywany o pozytywne rezultaty dla Polski, wiceminister stanowczo stwierdził, że "nie ma pozytywnych (…) żadnych".

Morawiecki chce powrotu kary śmierci. „Nie zgadzam się z Kościołem katolickim”

Dlaczego spotkanie wywołało tyle emocji?

Wizyta Nawrockiego w Budapeszcie od początku była obiektem krytyki ze strony polskiego rządu. Węgierski premier Viktor Orban od dłuższego czasu jest postrzegany jako polityk prowadzący działania sprzeczne z interesami Unii Europejskiej i zbyt bliskie Rosji. W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, każde spotkanie z Orbanem jest bacznie obserwowane i analizowane pod kątem potencjalnych konsekwencji dla polityki zagranicznej Polski. Brak konkretnych informacji z notatki oraz sceptyczne komentarze MSZ tylko potęgują wrażenie, że wizyta ta mogła być bardziej szkodliwa niż pożyteczna dla polskiej dyplomacji. 

