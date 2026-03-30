Morawiecki chce powrotu kary śmierci. „Nie zgadzam się z Kościołem katolickim”

Weronika Fakhriddinova
2026-03-30 22:10

Mateusz Morawiecki wywołał polityczną burzę. Były premier otwarcie opowiedział się za przywróceniem kary śmierci w Polsce i jednocześnie przyznał, że nie zgadza się w tej sprawie z Kościołem katolickim. Jego słowa natychmiast wywołały falę komentarzy i mogą stać się jednym z najgorętszych tematów debaty publicznej, zaskakując nawet jego własne środowisko.

Mateusz Morawiecki

i

Autor: Super Express Mateusz Morawiecki
  • Mateusz Morawiecki zaskakuje: otwarcie opowiada się za przywróceniem kary śmierci w Polsce.
  • Były premier wprost przyznaje, że w tej kwestii "nie zgadza się z Kościołem katolickim", co wywołało polityczną burzę.
  • Czy jego deklaracja to zapowiedź poważnej debaty o najwyższym wymiarze kary? Sprawdź, co jeszcze powiedział!

Były premier bez ogródek

Mateusz Morawiecki, w rozmowie na antenie TV Republika, jasno i bezkompromisowo zadeklarował swoje stanowisko w sprawie najwyższego wymiaru kary. Jego słowa mogą zaskoczyć wielu, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości.

– Osobiście jestem za przywróceniem kary śmierci. Niepotrzebnie ta kara została zniesiona, tu nie zgadzam się z Kościołem katolickim zupełnie w tej sprawie – powiedział Mateusz Morawiecki.

Polityk podkreślił, że jego zdaniem taka kara powinna dotyczyć wyłącznie najcięższych przestępstw, tych najbardziej odrażających i z premedytacją.

Sikorski ostro ocenia Kaczyńskiego po głośnym wywiadzie. "Prezes PiS nie ma pojęcia o dyplomacji".

– Uważam, że dla najgorszych zbrodni, zbrodniarzy, zbrodni z premedytacją, powinna być przywrócona kara śmierci – dodał.

To jedna z najmocniejszych deklaracji w tej sprawie w ostatnich miesiącach. Temat kary śmierci od lat budzi ogromne emocje i pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych w polskiej debacie publicznej. Czy słowa byłego premiera na nowo rozpalą dyskusję, która wydawała się już dawno zamknięta?

Uderzenie w Tuska i Wielichowską

Morawiecki odniósł się także do bieżącego sporu politycznego, nie szczędząc krytyki pod adresem premiera Donalda Tuska. Zarzucił mu brak reakcji w sprawie, która jego zdaniem, powinna wywołać natychmiastowe działania i dymisje.

– Marszałek Wielichowska nadal ma wielkie poparcie Donalda Tuska i premier nadal milczy i próbuje z siebie zrzucić odpowiedzialność – mówił były szef rządu, sugerując, że Tusk unika konfrontacji z niewygodnym tematem.

Padły też bardzo ostre słowa dotyczące samej sprawy, która wzbudziła oburzenie byłego premiera.

– To, co tam zaszło, w kontekście też zoofilii, to jest tak absolutnie makabrycznego, że dziwię się premierowi, że natychmiast od całej sprawy nie tylko się nie odciął, tylko dalej popiera panią Wielichowską – dodał Morawiecki, podnosząc temperaturę sporu do maksimum.

Czy kara śmierci wróci do Polski? Zobowiązania międzynarodowe stanowią barierę

Wypowiedź byłego premiera może ponownie otworzyć szeroką dyskusję o karze śmierci w Polsce. Temat ten od lat pozostaje zamknięty na poziomie prawnym, ale regularnie wraca w wypowiedziach polityków, zwłaszcza w kontekście najcięższych przestępstw. Czy tym razem będzie inaczej?

Zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym i polską Konstytucją, przywrócenie kary śmierci byłoby niezwykle trudne. Polska jest sygnatariuszem protokołów Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, które zakazują stosowania kary śmierci. Wyjście z tych porozumień wiązałoby się z poważnymi konsekwencjami na arenie międzynarodowej i fundamentalnymi zmianami w systemie prawnym kraju. Czy Mateusz Morawiecki ma pomysł, jak ominąć te przeszkody, czy jego słowa to jedynie polityczna deklaracja mająca na celu wzbudzenie emocji?

Poniżej galeria zdjęć: W takich warunkach mieszka Mateusz Morawiecki

Polityka SE Google News
W takich warunkach mieszka Mateusz Morawiecki
Galeria zdjęć 13
Express Biedrzyckiej WSTĘP
Sonda
Czy zgadzasz się z Mateuszem Morawieckim, że kara śmierci powinna wrócić?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TV REPUBLIKA
KARA ŚMIERCI
MATEUSZ MORAWIECKI