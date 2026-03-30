Sikorski ostro ocenia Kaczyńskiego po głośnym wywiadzie. "Prezes PiS nie ma pojęcia o dyplomacji".

Kaczyński kontra Europa. Co prezes PiS powiedział Włochom

Jarosław Kaczyński w rozmowie z "La Repubblica" stwierdził, że Niemcy dążą do zbudowania "Czwartej Rzeszy" i "dominacji nad Europą". Prezes PiS skrytykował również pomysł zmian traktatowych w Unii Europejskiej, które mogłyby prowadzić do ograniczenia suwerenności państw członkowskich. Jego zdaniem, propozycje te są "niebezpiecznym eksperymentem", który może skończyć się "katastrofą".

Wypowiedzi Kaczyńskiego szybko obiegły media i wywołały falę komentarzy. Wielu polityków, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, wyraziło swoje oburzenie. Krytykowano zwłaszcza ostre sformułowania dotyczące Niemiec, które w kontekście historii budzą szczególne kontrowersje.

Sikorski nie zostawia suchej nitki. "Kaczyński nie ma pojęcia o dyplomacji"

Radosław Sikorski, komentując wywiad Kaczyńskiego, nie krył swojego oburzenia. W programie "Fakty po Faktach" w TVN24 stwierdził, że prezes PiS "nie ma pojęcia o dyplomacji" i że jego słowa są "szkodliwe dla Polski". Sikorski podkreślił, że dyplomacja to sztuka szukania sojuszników, a nie obrażania ich.

Obecny szef MSZ zwrócił uwagę na to, że wypowiedzi Kaczyńskiego uderzają w polskie interesy.

"My chcemy, żeby Polska była w Unii Europejskiej, żebyśmy byli traktowani poważnie, żebyśmy mieli wpływ na decyzje. A Kaczyński robi wszystko, żeby nas z tej Unii wypchnąć" – powiedział Sikorski.

Konsekwencje dla Polski. Jak słowa Kaczyńskiego wpływają na nasz wizerunek

Wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego mają realne konsekwencje dla wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Eksperci zgodnie podkreślają, że takie słowa podważają zaufanie do naszego kraju i utrudniają budowanie pozytywnych relacji z partnerami zagranicznymi.

W kontekście trwającej wojny w Ukrainie i potrzeby jedności europejskiej, słowa prezesa PiS są szczególnie niefortunne. Zamiast wzmacniać sojusze, osłabiają je, co w dłuższej perspektywie może odbić się negatywnie na bezpieczeństwie i pozycji Polski w Europie.

