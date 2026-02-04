Tajemnica wojskowego samolotu. 25 osób zniknęło z Polski, Kierwiński: "Zero tolerancji".

Polska Straż Graniczna kontynuuje politykę przymusowych powrotów, czego przykładem jest niedawna operacja.

Blisko 900 cudzoziemców zostało deportowanych w ubiegłym roku, co świadczy o skali działań Polski.

Umowy o readmisji z ponad 100 krajami umożliwiają skuteczne wydalanie osób łamiących prawo.

Jakie konsekwencje czekają osoby, które nadużywają procedur migracyjnych w Polsce?

Wojskowy samolot w akcji. Niecodzienna operacja Straży Granicznej

4 lutego 2026 roku, wczesnym popołudniem, polskie służby przeprowadziły operację, która zaskoczyła wielu. Straż Graniczna, we współpracy z 33. Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu, deportowała 25 obywateli Pakistanu. Powód? Złamanie polskiego prawa. Akcja ta, choć na pozór rutynowa, wyróżniała się skalą i zaangażowaniem wojskowego samolotu transportowego, co podkreśla jej strategiczne znaczenie.

Operacja została zaplanowana i zorganizowana przez Zarząd ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej, a w jej realizację zaangażowani byli funkcjonariusze z pionu zabezpieczenia działań SG. Wykorzystanie samolotu wojskowego do tego celu jest sygnałem, że Polska podchodzi do kwestii nielegalnej migracji z najwyższą powagą i determinacją.

Zero tolerancji dla łamiących prawo. Stanowisko ministra Kierwińskiego

Minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński, nie pozostawił wątpliwości co do stanowiska rządu.

Komentując deportacje w mediach społecznościowych, jasno zadeklarował: "Zero tolerancji dla łamiących prawo".

Ta polityka ma być kontynuowana, a operacje takie jak ta z udziałem Pakistańczyków, są jej namacalnym dowodem.

Straż Graniczna podkreśla, że organizacja operacji powrotowych to złożony i wieloetapowy proces. Wymaga on ścisłej współpracy wielu służb i instytucji. Jest to nie tylko instrument przeciwdziałania nielegalnej migracji, ale także ważny element ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Służy również jako środek zniechęcający do nadużywania procedur migracyjnych.

Dlaczego Polska deportuje? Liczby mówią same za siebie

W ubiegłym roku funkcjonariusze Straży Granicznej przymusowo doprowadzili do państw trzecich blisko 900 cudzoziemców. Te liczby pokazują skalę zjawiska i determinację Polski w egzekwowaniu prawa. Decyzje o wydaleniu są możliwe dzięki umowom o readmisji, które Polska podpisała z ponad 100 państwami. Dzięki nim, nasz kraj może skutecznie przekazywać cudzoziemców pochodzących z państw trzecich.

To oznacza, że każda osoba, która przebywa w Polsce i łamie prawo, musi liczyć się z konsekwencjami, włącznie z przymusowym powrotem do kraju pochodzenia. Działania takie jak deportacja 25 Pakistańczyków są jasnym sygnałem, że polskie służby nie zamierzają ustępować w walce o przestrzeganie przepisów.

Poniżej galeria zdjęć: Terespol. Konferencja prasowa ministra Marcina Kierwińskiego.

Express Biedrzyckiej - Prof. Markowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.