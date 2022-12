Tajemnica Kaczyńskiego. Tuż przed wyjściem z domu zniknął w piwnicy. Co tam robił?!

Jarosław Kaczyński każdego miesiąca oddaje hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Nie tylko składa kwiaty pod pomnikiem swojego brata, byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy, ale też bierze udział w mszy świętej i odwiedza cmentarz. Tym razem przyłapano go, gdy szykował się do wyjścia. Rankiem 10 grudnia zanim wyszedł z domu wszedł na chwilę do piwnicy. Zastanawiać może powód, bowiem znicze i kwiaty zostały kupione w sklepiku tuż przy cmentarnej bramie. Nie wiadomo, co tam robił, a po opuszczeniu domu wsiadł do limuzyny i w obstawie ochrony pojechał do kościoła. Co ciekawe, w okolicach placu Wilsona samochód wiozący ochroniarzy pomylił drogę! Dosłownie w ostatniej chwili ruszył za limuzyną z Jarosławem Kaczyńskim. Przy okazji przejechali na czerwonym świetle. Po mszy Jarosław Kaczyński ruszył na cmentarz, zabierając przy okazji europosłankę Jadwigę Wiśniewską. Prezes PiS odwiedził ofiar katastrofy oraz groby Jana Olszewskiego i Kornela Morawieckiego, a na koniec pomodlił się przy grobie rodziców.

Sonda Czy jesteś za tym, żeby najważniejsze osoby w państwie brały udział w miesięcznicach katastrofy smoleńskiej? Tak Nie

