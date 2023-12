i Autor: PAP/Rafał Guz

Tajemnica expose Tuska. O czym będzie mówił?

Donald Tusk po rządzeniu w latach 2007-2014, wraca do funkcji premiera. 11 grudnia Sejm wybrał go na to stanowisko w tzw. drugim konstytucyjnym kroku. Dziś o godzinie 10 premier wygłosi expose, potem będzie odpowiadał na pytania posłów, zaś około godziny 16 zapewne odbędzie się głosowanie. O czym będzie mówił szef nowego rządu?