Seniorzy czekają na drugą waloryzację emerytur. Co obieca Tusk w expose? 

Express Biedrzyckiej i Sedno Sprawy we wtorek 12 grudnia 2023

800 plus, podwyżki i...?

Rząd KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy przejmuje władzę w trudnym momencie, gdy kończy się rok 2023, a nie został jeszcze przyjęty budżet państwa na rok 2024. Ale Donald Tusk kilka dni temu zapowiedział pierwsze działania, jakie zostaną podjęte po zaprzysiężeniu nowej Rady Ministrów. Chodzi o wypłacenie rodzinom świadczenia 800 plus oraz zarządzenie 30-proc. podwyżki dla nauczycieli. Te same deklaracje nowy premier ma powtórzyć dziś w dwugodzinnym expose.

Emerycie, sprawdź, co dostaniesz od rządu Donalda Tuska! Konkretne propozycje

Kiedy dwie waloryzacje?

Co jeszcze zapowie lider PO? – Przemówienie premiera będzie dość ogólnikowe, ponieważ nie znamy jeszcze realnej sytuacji finansów państwa po rządach PiS. Ale Tusk ma ogłosić utrzymanie 13 i 14 emerytury. Doskonale pamiętamy obietnicę dwóch waloryzacji, ale nie wiadomo czy uda się to wprowadzić już w przyszłym roku – mówi nam jeden z polityków PO. – Był to jeden z ważniejszych punktów naszego programu wyborczego. Pamiętamy o nim – dodaje.

Lech Wałęsa wygrał z koronawirusem!

Wspólne decyzje koalicji

Ekspert ds. emerytur, Oskar Sobolewski, uważa, że lepiej nie spekulować, co znajdzie się w expose szefa nowego rządu. – Wszystkie podejmowane decyzje wymagają konsensusu całej koalicji, a za drugą waloryzacją opowiadały się PO i Nowa Lewica. Nie wiadomo, czy na drugą podwyżkę świadczeń zgodzi się Trzecia Droga – uważa Sobolewski. ABR

Jarosław Kaczyński po exposé premiera Morawieckiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.