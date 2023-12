Emerycie, sprawdź, co dostaniesz od rządu Donalda Tuska! Konkretne propozycje

Specjalny program "Super Expressu". Co dalej z rządem?

Dwie kadencje rządu PiS przyniosły seniorom szereg korzyści, w tym tzw. trzynastą i czternastą emeryturę oraz wysoką, kwotowo-procentową waloryzację świadczeń. Podczas kampanii wyborczej partie opozycyjne również zapowiadały szereg inicjatyw na rzecz seniorów. Spodziewamy się, że 12 grudnia premier nowego rządu, Donald Tusk (66 l.), przedstawi expose i zapowie w nim spełnienie tych obietnic. Ekspert ds. emerytur, Oskar Sobolewski, uważa, że możemy usłyszeć o planach wprowadzenia drugiej waloryzacji emerytur w roku, jeśli inflacja wyniesie co najmniej 5 proc. - Był to postulat KO i Nowej Lewicy, nie wiadomo jednak, czy zgodzi się na to Trzecia Droga. Niezależne od zapowiedzi premiera, o sprawie zdecydować może później nowa minister rodziny i polityki społecznej, która ma być reprezentantką lewicy – prognozuje Sobolewski. Czego jeszcze spodziewać się po nowym rządzie? - Może zapaść decyzja o podwyższeniu zasiłku pogrzebowego, gdyż w przyszłym roku minie 13. rocznica zamrożenia tej kwoty, a zasiłek nie wystarcza pochówek – dodaje Sobolewski.

W programie 100 konkretów na 100 dni, KO obiecywała także zwolnienie z podatku wszystkich emerytur do kwoty 5000 zł – przez podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. To pomysł zbieżny z oczekiwaniami seniorów. - Liczę, że żaden senior nie będzie płacił podatku od swoich świadczeń – mówi nam Zenon Kublik (75 l.) z Brodek w woj. mazowieckim.

Emeryci oczekują też, że nowy minister zdrowia zapewni im więcej leków na ich schorzenia. - Oczekuje od rządu Tuska, że zajmie się cenami leków dla emerytów i zwiększy listę leków refundowanych – komentuje Teresa Pastor (73 l.) z Siedlec.

W Sejmie od dawna znajduje się złożony przez Lewicę projekt ustawy wprowadzającej rentę wdowią, czyli podwyżkę świadczeń otrzymywanych przed wdowy i wdowców po stracie małżonka. Czy zapowiedź renty wdowiej pojawi się w expose premiera? - Trudno to stwierdzić. Kiedy rząd zostanie powołany, okaże się, jaki jest stan budżetu państwa i od niego będzie zależało, co rząd może zaoferować. Wiele też będzie zależało od ustaleń między koalicjantami – uważa ekspert ds. ubezpieczeń społecznych, dr Tomasz Lasocki z Uniwersytetu Warszawskiego.

Teresa Pastor (73 l.) z Siedlec: Więcej darmowych leków

Oczekuję od rządu Tuska, że ktoś wreszcie zajmie się cenami leków dla emerytów i liczę na to że zwiększy się listę leków refundowanych. Po za tym należy zwiększyć dostępność specjalistów i skrócić do nich kolejki.

Edward Kowalczyk (86 l.) z Siedlec: Dwóch waloryzacji w roku

Po rządach Tuska oczekuję, że wprowadzi dwie waloryzacje w roku i to takie, by rekompensowały inflację. Liczę, że dodatkowe emerytury wejdą w świadczenia miesięczne, a nie będą wypłacane jak dotąd – dwa razy w roku.

Zenon Kublik (75 l.) z Brodek (woj. mazowieckie): Znieść podatki

Od nowego rządu Tuska chcę, by podniósł emerytury niezależnie czy to będą waloryzacje czy zwykłe podwyżki. Liczę na to, że żaden senior nie będzie płacił podatku od swoich świadczeń.

Zofia Rozbicka (75 l.), mieszkanka Mazowsza: Wyższych emerytur

Politycy dostają wysokie pensje z naszych podatków, a my mamy głodowe świadczenia. Czym ja się od nich różnię? Liczę, że nasze świadczenia będą wyższe i nie będą od nich płacone daniny.

