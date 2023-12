Nagłe wystąpienie Donalda Tuska. Boi się? „Były niepokojące sygnały”

Komendant Szymczyk będzie miał teraz 20 tys. zł emerytury! Poseł Brejza brzmi: "To osoba, która rozstrzelała autorytet polskiej policji"

Co za nowina dla PiS-u! Jarosław Kaczyński będzie skakał z radości

Kto by się spodziewał?

Z samego rana Tusk zwołał swoich ministrów. O tym, co uradzili wszyscy mają się dowiedzieć już wkrótce

Donald Tusk powoli szykuje się do objęcie funkcji premiera. Jego pierwszym zadaniem może być wylot do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej. W czasie konferencji został zapytany o przygotowania do ewentualnego wylotu. Jego odpowiedź była bardzo niepokojąca.

- Na razie zastanawiamy się, jak polecimy, jeśli dostaniemy powołanie od pana prezydenta. Były niepokojące sygnały co do sytuacji.. Jeśli chodzi o loty specjalne i przygotowanie samolotów do prawidłowego korzystania z nich. Jesteśmy gotowi, jeśli będzie trzeba, korzystać z rejsowych linii lotniczych – mówił.

Widać, że Donald Tusk podchodzi do same4go lotu bez entuzjazmu. Jego kolejna wypowiedź może wręcz wskazywać, że odczuwa niepokój związany ze skorzystania z samolotami służbowymi.

- Pojawiały się też w przestrzeni publicznej kwestie bezpieczeństwa, procedur. Jak się państwo domyślacie, ja jestem bardzo przewrażliwiony na tym punkcie. Nie mówię o swoim bezpieczeństwie, tylko bardzo bym chciał, żeby w Polsce już nic złego się nie zdarzyło. Parę przygód, choćby aktualnie sprawujący funkcję prezydenta też przeżył kilka gorących, emocjonujących chwil w związku z korzystaniem z lotów specjalnych więc to też podaje jako ilustrację, ile problemów mamy, wydawałoby się drugo-, trzeciorzędnych – dodał.

Lider PO podkreślił, że nie wie, jaka będzie ostateczna decyzja Andrzeja Dudy i czy otrzyma powołanie. Zapewnił jednak, że sobie poradzi niezależnie od sytuacji.

Co zrobi rząd Donalda Tuska?

Donald Tusk zapowiedział także szereg zmian, jakie zamierza wprowadzić wraz ze swoimi ministrami. Należy do nich między innymi podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy zł.

- Moim zamiarem jest wprowadzenie kwoty wolnej od podatku 60 tys. zł. Będziemy przestrzegali zasady roku podatkowego, więc na pewno w ciągu 100 dni to się nie zdarzy – powiedział.

Potwierdził także, że na czele resortu rolnictwa stanie Czesław Siekierski z PSL, ministrem edukacji ma zostać Barbara Nowacka z KO, a Dariusz Wieczorek z Lewicy ma objąć stanowisko ministra nauki. Radosław Sikorski zaś ma stanąć na czele resortu spraw zagranicznych.

- Mogę obiecać, że natychmiast po powołaniu przez prezydenta cały ten zespół ruszy do pracy i będzie przygotowany ze scenariuszem godzina po godzinie na najbliższe dni i tygodnie – zapowiedział lider PO.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej