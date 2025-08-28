Szynkowski vel Sęk po pobiciu Niedzielskiego: „Oburzające i godne potępienia. Obciąża Kierwińskiego”

Adam Niedzielski został brutalnie pobity w Siedlcach. Były minister zdrowia ujawnił, że niedawno stracił ochronę decyzją szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, mimo wcześniejszych pogróżek. – To rzecz oburzająca i godna potępienia. W pełni solidaryzuję się z ministrem Niedzielskim. Nie może być tolerancji dla agresji wobec kogokolwiek, także przeciwników politycznych – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Szymon Szynkowski vel Sęk, obecnie poseł PiS i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Brutalny atak w Siedlcach

Do napaści doszło w środę wieczorem przed jedną z restauracji w Siedlcach.

– Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących „śmierć zdrajcom ojczyzny”. Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany, leżąc na ziemi – opisał na LinkedIn Adam Niedzielski.

Sprawcy uciekli, ale jeszcze tego samego dnia policja poinformowała o ich zatrzymaniu.

Niedzielski: „Odebrano mi ochronę”

Były minister podziękował policjantom za szybkie działania, ale nie krył goryczy wobec obecnego szefa MSWiA.

– Całe to zdarzenie jest skutkiem tolerowania mowy nienawiści, ale również odebrania mi ochrony decyzją ministra Kierwińskiego, mimo licznych gróźb wobec mnie – napisał Niedzielski.

Szynkowski vel Sęk: „To obciąża MSWiA”

Komentując sprawę dla „Super Expressu”, były szef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk nie miał wątpliwości:

- Rzecz oburzająca i godna potępienia. W pełni solidaryzuję się z ministrem Niedzielskim. Nie może być tolerancji dla agresji wobec kogokolwiek, także przeciwników politycznych.Decyzję o utrzymaniu bądź odebraniu ochrony osobie, która pełniła eksponowaną funkcję publiczną, powinno podejmować się na podstawie oceny zagrożeń. W tym przypadku mimo pogróżek odmówiono ochrony. Widać, że była to błędna decyzja i obciąża to urzędującego Ministra Spraw Wewnętrznych - powiedział poruszony. 

Polityczna burza i oskarżenia o hejt

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że do eskalacji agresji przyczyniła się retoryka europosła Grzegorza Brauna, który już w 2021 roku z sejmowej mównicy krzyczał do Niedzielskiego: „będziesz pan wisiał”.

Dziennikarze również alarmują, że atmosfera nienawiści wobec byłego ministra narastała od dawna. – To zwykłe zbydlęcenie. Efekt wieloletniego szczucia – skomentował Grzegorz Jankowski z Polsat News.

