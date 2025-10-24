Szymon Hołownia zaskoczy wszystkich?! Zwrot o 180 stopni! "Myślę, że to rozważa"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-10-24 15:10

Choć jego walka o stanowisko w Organizacji Narodów Zjednoczonych wciąż nie jest rozstrzygnięta, to wciąż Szymon Hołownia zapewnia, że nie planuje walczyć w wyborach o stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Czy jednak istnieje możliwość, że wciąż urzędujący Marszałek Sejmu zmieni zdanie i pozostanie liderem partii na kolejną kadencję? Goszcząc w RMF FM o takim scenariuszu mówił Michał Kobosko, który uchodzi za jednego z najbliższych ludzi Hołowni. Czyżby coś było na rzeczy?

Hołownia zapowiada rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu

i

Autor: Rafał Guz/ PAP

Zwrot akcji w Polsce 2050?

Reprezentujący w Parlamencie Europejskim Polskę 2050 Michał Kobosko był w piątek gościem Tomasza Terlikowskiego w stacji RMF FM. Rozmowa dotyczyła m.in. przyszłości ugrupowania, które zakładał wespół z Szymonem Hołownią. W pewnym momencie prowadzący rozmowę zapytał,   czy to zatem on stanie na czele ugrupowania, po tym odejdzie z niego (zgodnie z zapowiedziami) obecny Marszałek Sejmu. - Wybory nowego przewodniczącego mamy w styczniu, jeżeli marszałek Hołownia nie zmieni zdania. Ja jestem w gronie tych, którzy widzieliby chętnie taką zmianę - nie ukrywał Kobosko. - Myślę, że rozważa dlatego, że jest odpowiedzialnym politykiem, jest odpowiedzialnym liderem naszego ugrupowania - powiedział zaskakująco, gdy był dopytywany, czy Hołownia rzeczywiście może zmienić zdanie.

Zobacz: Wstrząsające słowa Krystyny Pawłowicz. Wprost ciężko uwierzyć w to, co ją spotkało!

- Wiemy doskonale, że jest najbardziej rozpoznawalną twarzą. Nie wszyscy muszą go kochać w świecie zewnętrznym, ale my wiemy, jak kluczową rolę odegrał w powstawaniu, uruchamianiu naszej partii i jak dobrym jest nadal marszałkiem Sejmu - tłumaczył.

Decyzja Hołowni

Przypomnijmy, że Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował pod koniec września po posiedzeniu Rady Krajowej Polski 2050, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska, a także nie będzie startował w styczniowych wyborach na przewodniczącego partii.

Sprawdź: Janusz Palikot: „Straciłem wszystko, a ludzie krzyczą: ‘Oddaj pan tę czapkę’. Skąd ta bezrozumna agresja?”

Kilka dni później szef Polski 2050 ogłosił, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną, w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Galeria poniżej: Michał Kobosko kierował ruchem w centrum Warszawy

Michał Kobosko kierował ruchem w centrum Warszawy
6 zdjęć
Polityka SE Google News
Sonda
Czy twoim zdaniem Szymon Hołownia powinien zająć stanowisko w ONZ?
HOŁOWNIA PRZESŁUCHIWANY, WOJNA KACZYŃSKIEGO Z MENTZENEM I REFORMY ŻURKA | Dudek o Polityce
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RMF FM
POLSKA 2050
MICHAŁ KOBOSKO
SZYMON HOŁOWNIA