Szymon Hołownia wprost: Ocaliliśmy debatę nad prawami kobiet

Sprawa aborcji już wcześniej rozgrzała polską scenę polityczną, gdy marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że wszelkie dyskusje na ten temat zostaną przełożone na czas po pierwszej turze wyborów samorządowych 2024. - Mamy naprawdę świetny plan, mnóstwo rzeczy do zrobienia, mamy głębokie przekonania i wszyscy jesteśmy dobrymi ludźmi. Jednej rzeczy nam trzeba, a może dwóch: po pierwsze spokoju, a po drugie cierpliwości – stwierdził marszałek Sejmu - mówił wówczas polityk. To wówczas jak pamiętamy, marszałek został ostro zaatakowany przez poseł Annę Marię Żukowską, która się zagotowała i użyła wulgarnego słowa. - Dla was nigdy nie jest dobry czas, by zająć się sprawą aborcji. Zamrażarkę sejmową zamienił pan na uśmiechniętą chłodnię – komentowała ostro posłanka, zarzucając marszałkowi opieszałość w tym temacie.

11 kwietnia debat nad aborcją

To właśnie w czasie najbliższego posiedzenia Sejmu posłowie mają zająć się m.in. poselskim projektem ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży. - Debata się odbędzie po jutrze (czwartek przyp. red.) - powiedział marszałek. - Podziały wyszłyby z konsekwencjami, gdybyśmy w kampanii o tym dyskutowali, wszystkie projekty poszłyby do kosza - ocenił. - Wierzę, że to co obiecaliśmy, to w piątek się stanie, w piątek będzie głosowanie nad tymi projektami i co się z nimi stanie. Hołownia dodał, że jeśli chodzi o aborcję, to w Polsce jednym rozwiązaniem jest referendum.

Szymona Hołownia - ile wiecie o nowym marszałku Sejmu? [QUIZ] Pytanie 1 z 12 Gdzie urodził się Szymon Hołownia? W Białymstoku W Warszawie W Lublinie Dalej