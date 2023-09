Szymon Hołownia w Polkowicach. Mówi o przemocy politycznej! "Jesteśmy jej ofiarami!"

"Dość kłótni! Do przodu!"

- My nie przeskoczymy ani PiS-u, ani Platformy najprawdopodobniej, ale bardzo chcemy mieć tak mocną pozycję, żeby w tym parlamencie, w którym ani PiS, ani Platforma nie wypracują samodzielnej pozycji do zrobienia rządu, bo to już wiemy, być tymi, którzy będą decydować, w którym kierunku, nie tylko ilościowo, ale też jakościowo, pójdzie Polska – mówił Szymon Hołownia w Polkowicach.

- My jesteśmy partią małych ojczyzn - przekonywał Szymon Hołownia, lider Polska 2050 w trakcie wtorkowego (26.09) spotkania z wyborcami w Polkowicach (woj. dolnośląskie).

- Władza chce Polski jednonarodowej, jednoetnicznej, bez dialektów i różnych kultur i religii. Dla mnie różnorodność to jest siła Rzeczpospolitej - mówił Hołownia i obiecywał, że po wyborach zadba o dobry kontakt ministerstw z przedstawicielami oddelegowanymi do spraw mniejszości narodowych. Dla mnie to jest bogactwo - przekonywał Hołownia.

- Jeżeli nas będzie mniej, to ktoś będzie musiał pracować, więc będziemy potrzebować sensownej polityki migracyjnej - mówił Hołownia. Polska potrzebuje dzisiaj mniejszości narodowych i etnicznych - podkreślał.

Odpowiadając na pytanie o domy dziecka w Polsce, Hołownia podkreślał, że każde dziecko powinno znaleźć się w rodzinnym domu dziecka lub w rodzinnej pieczy zastępczej. Co zrobić, by pozyskać rodziców zastępczych? - Pieniądze są bardzo ważne - mówił Hołownia. - Wtedy można zrobić kampanię informacyjną i potrzebna jest do tego wola polityczna. Mamy ludzi, którzy do tego środowiska należą, my jesteśmy w stanie z waszą pomocą to zrobić - przekonywał.

Hołownia: "Trzeba będzie posprzątać po Czarnku"

Na pytanie o szkolnictwo i ministra edukacji, jakiego proponuje Trzecia Droga po wyborach, Szymon Hołownia odpowiedział: - Szykujemy się na rząd koalicyjny. Będzie nam blisko z edukacją, obronnością i zieloną energią. W zakresie szkolnictwa trzeba odchudzić i uprościć podstawę programową - tłumaczył. Muszą za tym iść pieniądze. Musza być podwyżki płac. Nauczyciel powinien zarabiać od początku średnią krajową. Chcemy zlikwidować kuratoria i wprowadzić centra wsparcia nauczycieli. Nauczyciele muszą zostać w szkołach, a dzieci nie mogą mieć kolejnej reformy - przekonywał. Wymieniał kolejne postulaty z programu Polski 2050: psycholog w każdej szkole i ciepły posiłek w ciągu dnia, upodmiotowienie rady szkoły.

- Będzie bardzo dużo sprzątania po Czarnku - mówił Szymon Hołownia na zakończenie. - PiS trzeba pogonić, ale nie ma już powrotu do Platformy z 2015 roku - mówił Hołownia. - Błagam, żebyście poszli na wybory i namówili jeszcze do tego jedną osobę. To są miliony głosów - apelował do zebranych. - Nie jesteśmy idealnie, ale wiemy, co chcemy zrobić - podsumował.

