Szymon Hołownia w ostrych słowach o Konfederacji. "Partia, która nienawidzi kobiet"

Lider Polski 2050 był gościem programu "Kropka nad I" na antenie TVN24. W rozmowie z Moniką Olejnik poruszył wiele kwestii związanych z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi, poczynaniami innych ugrupowań politycznych czy politycznego konfliktu związanego z osobą Jana Pawła II.

Wybory parlamentarne. Szymon Hołownia o jednej liście opozycji i współpracy z PSL

Zapytany o notowani swojej partii powiedział, że "jesteśmy w tej chwili na poziomie dziewięciu, może dziewięciu z kawałkiem, procent". Kiedy padło pytanie o wspólną listę opozycji podkreślił, że dyskusje na ten temat "mogą być jednym z czynników dla których dla których całej opozycji dzisiaj spada". "Ja mam wrażenie, że myśmy za dużo czasu poświęcili tej jednej liście" - powiedział Hołownia w rozmowie z Moniką Olejnik.

W programie TVN24 poruszony został również temat współpracy z Szymona Hołowni z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. "Rozmawiamy. Jeszcze chwilę. Trwają negocjacje. o poważna sprawa, my musimy dograć i wyrozmawiać" - powiedział na antenie TVN24.

Marsz w obronie Jana Pawła II. "Jestem zwolennikiem rozdzielenia państwa i Kościoła"

Szymon Hołownia otwarcie mówi o swojej wierze. W związku z tym, ze strony prowadzącej padło pytanie o to, czy był uczestnikiem któregoś marszu w obronie Jana Pawła II.

"Nie. Nie, dlatego że uważam, że po pierwsze to była Niedziela Palmowa i nie można tego typu marszami zasłaniać wchodzenia w najważniejsze tajemnice wiary, mówię to jako osoba wierząca. A po drugie, ja jestem konsekwentnie zwolennikiem rozdzielenia państwa i Kościoła, polityki i spraw religijnych, a mam wrażenie, że te wczorajsze marsze, tak gorąco forowane przez Solidarną Polskę, przez PiS, opakowane w obecność polityków tych formacji, zamieniły kwestie religijne w kwestie polityczne. Ja się temu sprzeciwiam, nie odnajduję się w takiej formule" - podkreślił stanowczo lider Polski 2050.

Lider Polski 2050 o Konfederacji. "Partia, która nienawidzi kobiet"

Szymon Hołownia w ostrych słowach odniósł się również do działań partii Konfederacja. Chodziło przede wszystkim o bulwersujące słowa Sławomira Mentzena, który powiedział, że "wydaje mi się, że bicie kablem od żelazka wykraczałoby poza definicję lekkiej kary cielesnej. Ale to każdorazowo powinna być decyzja sądu".

"Konfederacja to jest partia, która nienawidzi kobiet. Konfederacja to jest partia, która chce bić polskie dzieci. Konfederacja to jest partia, która jeżeli tylko będzie miała możliwość, wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej, rolnicy nie będą mieli dopłat, nie będzie pieniędzy na drogi, na wszystkie projekty strukturalne" - skomentował dosadnie lider Polski 2050 Szymon Hołownia w rozmowie z Moniką Olejnik.