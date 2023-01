Szymon Hołownia szczerze o ślubach osób tej samej płci. Nie wszystkim się spodobają jego słowa

Dla USA osłabienie Putina to narzędzie osłabienia Chin. Ukraina jest zbyt ważna, by ją porzucić - tłumaczy ekspert

Szymon Hołownia sam jest szczęśliwym mężem i dumnym ojcem dwóch córeczek, a niektóre momenty ze swojego życia prywatnego chętnie pokazuje w mediach społecznościowych. Nowy rok rozpoczął zaś od udzielenia wywiadu w Radiu Zet, gdzie został zapytany między innymi o małżeństwa jednopłciowe. - Patrząc od strony człowieka, który ubiega się o odpowiedzialność za spraw społeczne uważam, że rozsądniej jest najpierw wprowadzić związku partnerskie, bo to jest pilnie do załatwienia. Nad resztą możemy dyskutować – stwierdził lider Polski 2050. Szymon Hołownia uważa, że jak na razie powinny zostać wprowadzone związki partnerskie dla par homoseksualnych. - Na pewno należy jak najszybciej prowadzić związki partnerskie. Sam będę za tym głosował. Ale jeśli dziś najpierw by położono kwestię małżeństw jednopłciowych, to w moim ruchu obowiązywałaby zasada: każdy głosuje zgodnie z sumieniem – stwierdził. Polityk dodał, że obecnie głosowałby przeciw możliwości zawierania małżeństw przez osoby tej płci. - Ja mam wątpliwości, czy to jest rozwiązanie dobre na tym etapie, więc pewnie głosowałbym przeciw – mówił w Radiu Zet. Te słowa a pewno nie spodobają się ludziom, którzy chcieliby, by także takie pary mogły brać ślub, z kolei zdecydowanie przeciwnicy takich rozwiązań także nie będą zadowoleni.

.@szymon_holownia o małżeństwach osób tej samej płci:Patrząc od strony człowieka, który ubiega się o odpowiedzialność za spraw społeczne uważam, że rozsądniej jest najpierw wprowadzić związku partnerskie, bo to jest pilnie do załatwienia. Nad resztą możemy dyskutować #Rymanowski— Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) January 2, 2023