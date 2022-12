Kłopoty Polski 2050 Hołowni po odrzuceniu przez PKW sprawozdania. Skarbnik tłumaczy: "Pracujemy nad skargą do SN"

Odrzucenie przez PKW sprawozdania Polski 2050

- Finanse partii Polski 2050 są transparentnie oddzielone od finansów Fundacji Polska od Nowa i Stowarzyszenia Polska 2050; partia nie czerpie żadnych korzyści ze zbiórki prowadzonej przez te podmioty. Życzyłbym PiS takiej transparentności - powiedział PAP skarbnik Partii Polska 2050 Szymona Hołowni Jacek Kozłowski. Sprawę skomentował również w rozmowie z PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek, który ocenił, że "demokracja to jawność i transparentność, a to, jak działa pan Hołownia, jest tego zaprzeczeniem". - PKW właśnie odrzuciła sprawozdanie finansowe partii Hołowni, w tle cudowne rozmnożenie 1 tys. zł do szemranych 5 mln zł. Które stowarzyszenie nie chciałoby mieć takich przychodów. Może pan Szymon doradzi innym, jak sobie radzić i pozyskiwać takie pieniądze. To bulwersujące - mówił rzecznik PiS. Bochenek pytał, "dlaczego partyjna strona jest opłacana nie przez partię, tylko środki nieznanego pochodzenia?" - Czyją marionetką jest Szymon Hołownia? Czyje interesy będzie reprezentował w polityce? Kto go prowadzi? - dopytywał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Skarbnik Polski 2050 komentuje sprawę finansów partii

- Odnosząc się do wypowiedzi rzecznika PiS Rafała Bochenka, mogę oświadczyć, że finanse partii Polska 2050 Szymona Hołowni są transparentnie oddzielone od finansów Fundacji Polska od Nowa i Stowarzyszenia Polska 2050 - ripostował w rozmowie z PAP skarbnik Partii Polska 2050 Szymona Hołowni Jacek Kozłowski. - Partia Polska 2050 Szymona Hołowni nie czerpie żadnych korzyści ze zbiórki prowadzonej przez te podmioty. Życzyłbym Prawu i Sprawiedliwości takiej transparentności - dodał skarbnik.

Kozłowski poinformował też, że Polska 2050 zamierza odwołać się od decyzji PKW. - Nie zgadzamy się z uchwałą PKW i dlatego pracujemy nad skargą do Sądu Najwyższego, którą zamierzamy złożyć w terminie. Jesteśmy przekonani, że nasze działania były w pełni zgodne z prawem - oświadczył. Wyjaśnił też, że Partia Polska 2050 Szymona Hołowni mogła rozpocząć swoją działalność dopiero w momencie, gdy jej wpis do rejestru partii politycznych stał się prawomocny, "bo zagrożenie negatywnym rozstrzygnięciem w sprawie rejestracji było poważne". - Było ono także przyczyną odmowy założenia rachunku bankowego, a bez niego partia nie mogła zgodnie z prawem finansować swojej działalności - zaznaczył.

Podkreślił też, że Stowarzyszenie Polska 2050, Fundacja Polska od Nowa i działający w jej ramach Instytut Strategie 2050 są odrębnymi podmiotami prawnymi i działały zawsze w oparciu o przepisy prawa. - W przypadku Stowarzyszenia Polska 2050 była to działalność społeczna, a w przypadku Instytutu Strategie 2050, działalność polegająca na gromadzeniu i dostarczaniu wiedzy eksperckiej. W żadnym momencie partia Polska 2050 Szymona Hołowni nie może odpowiadać za ich działalność i decyzje, w żadnym momencie nie przyjmowała od nich korzyści finansowych - powiedział.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia po publikacji "Rz" również tłumaczył, że rejestracja jego partii trwała rok: od marca 2021 do marca 2022, a prawomocne wpisanie do rejestru nastąpiło jeszcze dwa miesiące później. - Wcześniej wszystkie banki odmawiały nam otwarcia konta, tłumacząc, że nie jesteśmy zarejestrowani prawomocnie lub, że one nie prowadzą rachunków partii politycznych - tłumaczył. Dodał, że Polska 2050 próbowała założyć konto w różnych bankach i wszędzie jej odmawiano.

