Szymon Hołownia postanowił ws. przyszłości. Co zrobi, gdy nie będzie już marszałkiem Sejmu?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-09 12:54

W kontekście spekulacji medialnych dotyczących wewnętrznych wpływów w partii Polska 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia jednoznacznie potwierdził swoje przywództwo. Odnosząc się do sugestii, że ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pełni rolę "szarej eminencji", Hołownia stanowczo zaprzeczył, jednocześnie wyrażając szacunek dla jej pozycji w partii. Marszałek odniósł się również do swojej przyszłości politycznej.

Szymon Hołownia

i

Autor: AKPA
  • Szymon Hołownia zaprzeczył spekulacjom medialnym, jakoby Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była "szarą eminencją" w partii Polska 2050, podkreślając, że on sam jest przewodniczącym partii.
  • Marszałek Sejmu zaznaczył, że Pełczyńska-Nałęcz ma wpływ na zarząd partii jako jedna z wiceprzewodniczących, co odzwierciedla jej formalną rolę w strukturach ugrupowania.
  • Hołownia potwierdził, że nie planuje dołączenia do rządu i zamierza pozostać na stanowisku marszałka Sejmu do 13 listopada, zgodnie z umową koalicyjną.
  • Po 13 listopada, zgodnie z umową koalicyjną, stanowisko marszałka Sejmu ma objąć Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy.

Zapytany na sejmowym korytarzu o to, kto jest główną osobą decyzyjną w Polsce 2050, Szymon Hołownia podkreślił: "Ja jestem przewodniczącym Polski 2050 i nic w tej sprawie się nie zmieniło". Tym samym rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące jego pozycji lidera ugrupowania.

Rola Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz

W odpowiedzi na pytanie o wpływ Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, marszałek Hołownia zaznaczył, że ma ona wpływ "na zarząd partii, dlatego, że jest jedną z wiceprzewodniczących". Stanowisko to wskazuje na jej istotną, lecz formalną rolę w strukturach partii. Kwestia określenia Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jako "szarej eminencji" spotkała się z ostrą reakcją marszałka Hołowni.

- Co do eminencji, to pozwoli pan, że ze względu na moją przeszłość zarezerwuję sobie tę sferę porównań dotyczących funkcji kościelnych. Poza tym nigdy nie ośmieliłbym się nazwać pani minister Pełczyńskiej szarą i panu też nie radzę – odpowiedział reporterowi TVN24.

Wypowiedź ta świadczy o niechęci do stosowania nieformalnych określeń, które mogłyby umniejszać oficjalną pozycję minister.

Plany na przyszłość Szymona Hołowni

Szymon Hołownia konsekwentnie podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie dołączenia do rządu.

- Nie, nie wejdę do rządu. Mówiłem już o tym wielokrotnie. Zdania w tej sprawie nie zmieniłem – oświadczył.

Podkreślił, że jego obecnym priorytetem jest pełnienie funkcji marszałka Sejmu do 13 listopada bieżącego roku.

- Koncentruję się na tym w pełni. Chcę zostawić Sejm w jak najlepszym stanie (...) To jest dzisiaj moja główna odpowiedzialność – dodał.

Zgodnie z umową koalicyjną zawartą pomiędzy Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą (Polska 2050 i PSL) oraz Nową Lewicą, Szymon Hołownia pełni funkcję marszałka Sejmu do 13 listopada. Po tej dacie, od 14 listopada, stanowisko to ma objąć współprzewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, i sprawować je do końca kadencji Sejmu.

KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ
SZYMON HOŁOWNIA