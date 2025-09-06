Show Hołowni zmierza ku końcowi? Zobacz, jak Polacy i eksperci widzą przyszłość Marszałka Sejmu

Wkrótce rozstanie z laską marszałkowską

Szymon Hołownia to od lat postać publiczna. Znany najpierw jako dziennikarz religijny i autor wielu poczytnych książek, a później jako polityk. Jego kariera w sferach władzy miała dwa najjaśniejsze momenty. Wybory prezydenckie w 2020 r. kiedy osiągnął trzeci wynik i pierwsze miesiące na stanowisku marszałka Sejmu po przejęciu władzy przez rządzącą koalicję. Dzisiaj mało kto już pamięta, że niespełna dwa lata temu, właśnie z powodu dość niekonwencjonalnego stylu prowadzenia obrad, transmisje z Wiejskiej mogły liczyć na rekordową publikę. W Warszawie organizowano nawet specjalne sejmowe seanse w jednym z kin. Ale tak jak szybko wzrosła druga fala popularności Szymona Hołowni tak szybko opadła. Nie pomogły niskie notowania całego rządu, spory w rządzącej koalicji i wreszcie wybory prezydenckie, w których marszałek Sejmu nie uzyskał nawet 5 punktów procentowych. Teraz czeka go jeszcze rozstanie z rolą drugiej osoby w państwie, bo umowa koalicyjna zakłada, że w drugiej połowie kadencji będzie nim Włodzimierz Czarzasty (65 l.), szef Lewicy. - Nie zdziwiłbym się, gdyby wkrótce odszedł z polityki. Chciał być prezydentem, a tego już chyba nie osiągnie. Pewnie jeszcze powalczy, bo nie zwykł poddawać się bez walki, ale jestem przekonany, a nawet wiem, że pod uwagę bierze też rozbrat z polityką jeszcze w chwili kiedy jest silny, kiedy ma partię i sejmowy klub - mówi nam polityk bardzo blisko współpracujący z marszałkiem.

Hołownia może zostać wicepremierem

Na stole ciągle leżą jednak różne scenariusze. Nie jest nawet przesądzone, że marszałek straci stanowisko, bo gdyby zbuntował się przeciw koalicjantom mógłby liczyć na pomoc PiS. Bardziej realne jest jednak to, że zostanie wicemarszałkiem albo wicepremierem. - Jeśli taka będzie solidarna decyzja nas wszystkich to wejdę do rządu, a jeśli będzie grany inny pomysł, do rządu wyślę ludzi, którzy poradzą w nim sobie lepiej ode mnie, już zresztą to robią – mówił Hołownia w Money.pl pytany o swoją przyszłość. Wiele wskazuje na to, że inwestować w pozycję lidera Polski 2050 nie będzie chciał premier Donald Tusk (68 l.). Przyczyniły się do tego m.in. nocne spotkania Hołowni z politykami PiS i jego słynne już słowa o zamachu stanu. - Niepoważne zachowanie albo niepoważne słowa mogą zrodzić bardzo poważne konsekwencje – mówił szef Platformy Obywatelskiej. A zdaniem byłego premiera Mateusza Morawieckiego (57 l.) to już niemal otwarta wojna. - Szymon Hołownia zdaje sobie sobie sprawę, że jest przedmiotem ataku ze strony premiera Donalda Tuska, który chce zniszczyć jego partię i samego Hołownię – mówił w Radiu Zet. Tymczasem zdaniem profesora Olgierda Annusewicza (49 l.), najważniejsze jest to, czego chce sam Hołownia. - Wszystko zależy od tego, jaki ma cel. Może rzeczywiście nasz bohater jest zmęczony i chce sobie z tą polityką dać spokój. Końca kadencji mógłby doczekać wtedy na przykład na stanowisku szefa klubu parlamentarnego swojej Polski 2050 – mówi politolog. - Natomiast jeśli chciałby coś osiągnąć, no to on potrzebuje takiej funkcji, która da mu większą ekspozycję medialną – dodaje Annusewicz. Z kolei dr Maciej Chudkiewicz twierdzi, że Hołownia mógłby podjąć jeszcze próbę zbudowania nowej centrowej koalicji, która w razie potrzeby zawrze nawet koalicję z partią Jarosława Kaczyńskiego (76 l.). - Wokół PO kręci się sporo mniejszych ugrupowań i jeśli trend powrotu PiS do władzy będzie się utrzymywał, to i one będą szukały dla siebie ratunku. To może być dla Hołowni szansa – mówi ekspert.

Kto chce odejścia z polityki Hołowni?

A jak przyszłość Szymona Hołowni widzą Polacy? Według sondażu Instytutu Badań Pollster, aż 34 proc. ankietowanych chce odejścia byłej telewizyjnej gwiazdy z polityki. 29 proc. uważa, że Hołownia powinien być zwykłym posłem. 7 proc. widzi go w roli premiera, tyle samo na stanowisku ministra, a 6 proc. uważa, że mógłby zostać zastępcą szefa rządu. - Takie sondaże zawsze skażone są partyjnymi sympatiami. Więc możemy się domyślać, że głównie zwolennicy PiS chcą jego odejścia z polityki - komentuje profesor Annusewicz.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 9-11.08.2025 r. na próbie 1006 dorosłych Polaków.

Prof. Olgierd Annusewicz: Teraz marszałek jest w zasadzie nieobecny, ale to może być stan przejściowy. Bardzo istotne będzie, jaka Szymonowi Hołowni przypadnie funkcja, ale nawet jak byłby szeregowym posłem, to może wiele zdziałać. Znamy przecież szeregowych posłów, którzy stoją na czele partii politycznych i mają bardzo dużo do powiedzenia. Dr Maciej Chudkiewicz: Do tej pory Szymon Hołownia umiał wchodzić w sojusze, które potrafiły mu się opłacać. O ile więc uważam, że sam projekt „Polska 2050” zmierza raczej ku końcowi, to wciąż istnieje szansa na mariaż z czymś, co jeszcze nie powstało, np. jakimś liberalnym odłamem PO. Jednak polityczny los Hołowni nie jest pewny. Może się okazać, że ten sezon show pt. „Szymon w Sejmie” był ostatni.

