Szymon Hołownia poleciał do USA. Kto za to zapłacił?

2025-10-06

W ubiegłym tygodniu Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odbył wizytę w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkał się z kluczowymi przedstawicielami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wizyta ta wzbudziła zainteresowanie ze względu na wcześniejsze ogłoszenie Hołowni o złożeniu aplikacji na stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące celu wizyty, jej finansowania oraz przebiegu spotkań.

  • W ubiegłym tygodniu Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odbył wizytę w Nowym Jorku, gdzie spotkał się z przedstawicielami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
  • Hołownia spotkał się z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz sekretarzem generalnym Antonio Guterresem, aby omówić kwestie międzynarodowe i rolę Polski.
  • Kancelaria Sejmu pokryła koszty wizyty, a dokładne wydatki będą znane po rozliczeniu.
  • Podczas rozmów z Guterresem, Hołownia dziękował za wsparcie dla Polski i zaproponował aktywne zaangażowanie parlamentów narodowych w reformę ONZ.

W piątek 3 października w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, Szymon Hołownia spotkał się z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock oraz sekretarzem generalnym Antonio Guterresem. Celem spotkań było omówienie bieżących kwestii międzynarodowych oraz roli Polski w kontekście wyzwań globalnych.

W związku z wizytą Marszałka Sejmu w USA, portal tvn24.pl skierował pytania do Kancelarii Sejmu dotyczące finansowania wyjazdu. Kancelaria Sejmu wyjaśniła, że "wyjazd miał status wizyty Marszałka Sejmu, a zatem jego koszt pokrywany był przez Kancelarię Sejmu analogicznie do innych tego rodzaju wyjazdów". Na pytanie o dokładne koszty wizyty, Kancelaria Sejmu odpowiedziała, że "koszty wizyty będą znane po zakończeniu procedur związanych z jej rozliczeniem".

Rozmowy z Antonio Guterresem

Po spotkaniach w siedzibie ONZ, Szymon Hołownia rozmawiał z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną. Marszałek Sejmu podkreślił, że spotkał się z Antonio Guterresem jako marszałek Sejmu. Dopytywany o swoją kandydaturę na Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, Hołownia stwierdził, że decyzja w tej sprawie "dowiemy się dopiero za miesiąc, a może nawet za półtora". Zapewnił również, że rozmowa z Guterresem nie była "o kandydowaniu" i nie była "rozmową o pracę", lecz "spotkaniem zapoznawczym".

Szymon Hołownia ma konkurenta na stanowisko w ONZ! To Polak

Następnego dnia Kancelaria Sejmu opublikowała w serwisie X komunikat, w którym przedstawiono tematykę rozmów Szymona Hołowni z Antonio Guterresem. Według komunikatu, Marszałek Sejmu "dziękował za wsparcie okazywane Polsce od kilku lat w związku z sytuacją geopolityczną w Europie".

W komunikacie dodano również: "Marszałek Hołownia wyraził również poparcie dla inicjatywy reformy ONZ, zaproponował też, aby aktywniej zaangażować parlamenty narodowe państw członkowskich. Obaj rozmówcy zgodzili się, że kontynuacja dialogu i współpracy międzynarodowej jest kluczowa dla światowego pokoju".

