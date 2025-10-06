Szymon Hołownia ma konkurenta na stanowisko w ONZ! To Polak

O stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców ubiega się dwóch Polaków: Szymon Hołownia oraz Roman Mazur (były kandydat do PE z list Polski 2050).

Kandydatura Romana Mazura, który działa w organizacji pozarządowej pomagającej uchodźcom z Afryki, zaskoczyła wielu polityków, w tym Ryszarda Petru z Polski 2050.

Szymon Hołownia, którego kandydaturę wspierają prezydent i premier Polski, ocenia swoje szanse na objęcie stanowiska na "nie przekraczające 50 procent".

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców odpowiada za ochronę niemal 130 milionów osób przymusowo przesiedlonych i bezpaństwowców na całym świecie, a jego kadencja trwa pięć lat.

Szymon Hołownia, który zapowiedział odejście z polskiej polityki po zakończeniu kadencji marszałka Sejmu, potwierdził złożenie aplikacji na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ. Jego kandydaturę oficjalnie wspierają prezydent i premier Polski. Hołownia, w wywiadzie dla telewizji Republika, ocenił swoje szanse na "nie przekraczające 50 procent".

Marszałek Sejmu podkreślił, że jego kandydatura jest "zaskakująca, spoza profilu", ale jest przyjmowana z ciekawością. Wśród swoich konkurentów wymienił m.in. byłego prezydenta Iraku, mera Paryża, parlamentarzystów z Europy oraz pracownika ONZ z Ugandy, spodziewając się również kandydatów z wewnętrznych struktur ONZ. Hołownia wyraził nadzieję, że poparcie polskich władz, które udało mu się uzyskać, stanowi "jaskółkę nadziei na przyszłość", pokazując, że porozumienie polityczne jest możliwe. Dodał, że jeszcze dwa tygodnie temu jego szanse były zerowe, ale dzięki zaangażowaniu polskich władz "na pewno nie są ujemne, nie są zerowe, ale na pewno nie przekraczają 50 proc."

Kto konkuruje z Szymonem Hołownią?

Roman Mazur, choć mniej znany niż Szymon Hołownia, nie jest postacią zupełnie anonimową. W przeszłości kandydował z list Polski 2050 do Parlamentu Europejskiego, jednak nie zdobył mandatu. Po tej próbie politycznej zaangażował się w działalność organizacji pozarządowej, która zajmuje się pomocą uchodźcom z Afryki. To właśnie to doświadczenie, zdaniem Mazura, ma dawać mu realne, a nawet większe szanse na objęcie stanowiska Wysokiego Komisarza ONZ niż obecnemu marszałkowi Sejmu.

Kandydatura Romana Mazura zaskoczyła wielu polityków. Ryszard Petru z Polski 2050, zapytany przez reportera TOK FM Macieja Kluczkę, przyznał, że nie zna Mazura i nic nie wie o jego aplikacji. Petru podkreślił, że w przypadku międzynarodowych stanowisk kluczowe jest poparcie rządów i prezydentów, a bez tego kandydatura jest mało poważna.

Podobne zdanie wyraził Andrzej Szejna z Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych. Zaznaczył, że choć funkcja Wysokiego Komisarza jest poważna, a konkurs otwarty, to ostatecznie decydują listy poparcia, rozmowy polityczne i siła krajów, z których pochodzą kandydaci.

Rola Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) to niezwykle ważna funkcja, której zakres odpowiedzialności obejmuje ochronę niemal 130 milionów osób przymusowo przesiedlonych i bezpaństwowców na całym świecie. Komisarz jest wybierany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pięcioletnią kadencję. Obecna kadencja kończy się 31 grudnia 2025 roku.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Szymon Hołownia:

Sonda Czy twoim zdaniem Szymon Hołownia powinien zająć stanowisko w ONZ? Tak Nie Nie wiem