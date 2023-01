Szymon Hołownia o atakach Lisa: Brnie w rolę wulgarnego hejtera

Politolog Kazimierz Kik ostrzega Hołownię. Sojusz z PO to koniec Polski 2050

Co się stało?

- Tomasz Lis mnie nie przeprosił, brnął w jakieś mętne tłumaczenie. To smutna historia, że człowiek, z którym pracowałem, brnie w rolę wulgarnego hejtera - powiedział Szymon Hołownia na antenie RMF FM. - Robi się ze mnie grabarza wspólnej listy opozycji. To bzdura. PSL, Lewica od dawna mówią, że idą sami. Na korytarzach PO też słychać, że byłaby to lepsza decyzja - dodał pytany o rozłam w opozycji.

Szymon Hołownia wspólnych działań opozycji już chciał dawno temu. - Proponowałem półtora roku temu konferencję o przyszłości Polski z udziałem opozycji. Usłyszałem „nie” - powiedział. Temat zszedł także na lidera Platformy Obywatelskiej. - Tusk powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce walczyć o swoje premierostwo, czy zrobić dla dobra wspólnego krok do tyłu i puścić kogoś przodem - wyznał.

Odniósł się także do tezy Pawła Kukiza, że spór między nim a Tuskiem to ustawka. - Kukiz plecie, co sobie wymyślił. Nie ma żadnego teatru ani gry - stwierdził.

Szymon Hołownia o głosowaniu przeciw

- Jeżeli Kaczyński mówi dziś Polakom: „włączę wam ciepłą wodę po 2 latach, ale za to zabiorę wam lodówkę i rodowe srebra”, to ja nie będę wstrzymywał się od głosu, tylko będę przeciw - dodał lider Polska 2050.

Tomasz Terlikowski zapytał go także o aspiracje polityczne. - Jeżeli będzie taka przestrzeń, żeby zostać premierem, nie będę się od tego uchylał - wyznał.

