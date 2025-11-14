Szymon Hołownia nie jest już marszałkiem Sejmu. Michał Wójcik: Tusk rozegrał go jak dziecko

2025-11-14 5:15

Szymon Hołownia (49 l.) zakończył wczoraj swoją dwuletnią misję jako marszałek Sejmu. Lider Polski 2050 zostawił po sobie nie tylko raport „Sejm bez barierek”, ale też serię kultowych wypowiedzi, które elektryzowały całą Polskę. Tymczasem poseł PiS uważa, że był marszałkiem zależnym od szefa rządu. – Tusk ulepił z niego plastelinę – twierdzi Michał Wójcik.

  • Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji marszałka Sejmu z dniem 18 listopada.
  • Polityk Polski 2050 chce zostać wicemarszałkiem.
  • Poseł PiS Michał Wójcik krytykuje go za brak niezależności od premiera Tuska.

Hołownia już nie jest osobą nr 2 w Polsce

Szymon Hołownia wszedł do polityki ponad pięć lat temu ubiegając się o urząd prezydenta. Podczas kampanii wyborczej w jednym z nagrań nie kryjąc łez, mówił, że czas na nowe rozdanie w polityce: - Czas na mnie! - twierdził. Kiedy dwa lata temu został marszałkiem Sejmu przedstawił swój cel: - Chciałbym, aby rodzice, gdy w telewizji pokazują dzieciom Sejm, nie zasłaniali im oczu i nie zatykali im uszu. Przeciwnie - by mówili: zobaczcie, tak można ze sobą rozmawiać, nawet gdy się ze sobą nie zgadza - powiedział Hołownia w 2023 r.

Wczoraj tymczasowy marszałek podpisał swoją rezygnację z dniem 18 listopada. I oświadczył też, że jeżeli zostanie zgłoszony przez posłów na stanowisko wicemarszałka Sejmu to „chętnie się tej funkcji podejmie”. Swoje dla lata pracy w parlamencie polityk podsumował w raporcie „Sejm bez barierek”.

Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Co zdecyduje sąd?!

Sejm bez barierek

- Dołożyłem wszelkich starań, aby deeskalować sytuację w Sejmie i sprawić, by stał się on miejscem merytorycznych sporów, debat i rozmów na poważne tematy. Bardziej agorą, na której rozstrzygamy istotne dla naszej wspólnoty kwestie, niż areną walki czy teatrem politycznym” – napisał marszałek Hołownia w raporcie, podsumowując swoją pracę.

Marszałka Hołownię zapamiętamy jako autora ciętych ripost, takich jak: „To nie jest fight club, to jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Obrazić też trzeba umieć”. Tymczasem polityk opozycji, poseł PiS Michał Wójcik, krytykuje Szymona Hołownię jako marszałka. - Tusk ulepił z niego plastelinę. Przykre, że Hołownia nie wybił się na niezależność. Tusk rozegrał marszałka Sejmu jak dziecko – dodaje Wójcik w rozmowie z „Super Expressem”.

Szymon Hołownia na ostatnim posiedzeniu jako marszałek
