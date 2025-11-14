Szymon Hołownia nie jest już marszałkiem Sejmu. Michał Wójcik: Tusk rozegrał go jak dziecko

Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji marszałka Sejmu z dniem 18 listopada.

Polityk Polski 2050 chce zostać wicemarszałkiem.

Poseł PiS Michał Wójcik krytykuje go za brak niezależności od premiera Tuska.

Hołownia już nie jest osobą nr 2 w Polsce

Szymon Hołownia wszedł do polityki ponad pięć lat temu ubiegając się o urząd prezydenta. Podczas kampanii wyborczej w jednym z nagrań nie kryjąc łez, mówił, że czas na nowe rozdanie w polityce: - Czas na mnie! - twierdził. Kiedy dwa lata temu został marszałkiem Sejmu przedstawił swój cel: - Chciałbym, aby rodzice, gdy w telewizji pokazują dzieciom Sejm, nie zasłaniali im oczu i nie zatykali im uszu. Przeciwnie - by mówili: zobaczcie, tak można ze sobą rozmawiać, nawet gdy się ze sobą nie zgadza - powiedział Hołownia w 2023 r.

Wczoraj tymczasowy marszałek podpisał swoją rezygnację z dniem 18 listopada. I oświadczył też, że jeżeli zostanie zgłoszony przez posłów na stanowisko wicemarszałka Sejmu to „chętnie się tej funkcji podejmie”. Swoje dla lata pracy w parlamencie polityk podsumował w raporcie „Sejm bez barierek”.

Sejm bez barierek

- Dołożyłem wszelkich starań, aby deeskalować sytuację w Sejmie i sprawić, by stał się on miejscem merytorycznych sporów, debat i rozmów na poważne tematy. Bardziej agorą, na której rozstrzygamy istotne dla naszej wspólnoty kwestie, niż areną walki czy teatrem politycznym” – napisał marszałek Hołownia w raporcie, podsumowując swoją pracę.

Marszałka Hołownię zapamiętamy jako autora ciętych ripost, takich jak: „To nie jest fight club, to jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Obrazić też trzeba umieć”. Tymczasem polityk opozycji, poseł PiS Michał Wójcik, krytykuje Szymona Hołownię jako marszałka. - Tusk ulepił z niego plastelinę. Przykre, że Hołownia nie wybił się na niezależność. Tusk rozegrał marszałka Sejmu jak dziecko – dodaje Wójcik w rozmowie z „Super Expressem”.