Szymon Hołownia kiedyś pracował na rzecz potrzebujących. Przejrzeliśmy jego karierę przed polityką. Wielu będzie zaskoczonych!

2025-10-03 12:24

Szymon Hołownia mierzy wysoko. Dlatego też złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Swój krok argumentował tym, że temat wsparcia humanitarnego zna lepiej, niż politykę, ponieważ zajmował się nim dwa razy dłużej, rozwijając fundacje na całym świecie. Niewiele osób może o tym pamiętać, dlatego przypominamy, jak wyglądała kariera Hołowni zanim trafił do polityki.

Bogata kariera Szymona Hołowni. Realizował się jako dziennikarz, prezenter i pisarz

Zanim Szymon Hołownia trafił do wielkie polityki zajmował się innymi rzeczami. Dopiero później przyszedł czas na politykę, czyli założenie stowarzyszenia a potem partii Polska 2050, start w wyborach prezydenckich 2020, parlamentarnych 2023, a w końcu zostanie marszałkiem Sejmu. Wcześniej Hołownia był kojarzony z zupełnie innymi dziedzinami życia zawodowego. Z pewnością wszyscy pamiętają, że był jednym z współprowadzącym znany i lubiany program "Mam talent", w którym wraz z przyjacielem, Marcinem Prokopem, dopingował uczestników show. Pracował także przy programie „Mamy Cię”. 

Oprócz tego Szymon Hołownia realizował się też jako pisarz i publicysta. Swoje teksty publikował w „Tygodniku Powszechnym”, „Rzeczpospolitej” czy „Newsweeku”, pracował w stacji Religia TV, w której był dyrektorem programowym, był związany z TVP, jako prowadzący program „Po prostu pytam. Był autorem  ponad 20 książek o tematyce społecznej, religijnej i etycznej, m.in.: „Boskie zwierzęta”, „Ludzie na walizkach”, „Bóg, kasa i rock’n’roll” (z Marcinem Prokopem), „Jak robić dobrze”, „36 i 6 sposobów na to, jak uniknąć życiowej gorączki”, „Pół na pół. Rozmowy nie dla dzieci” (z Marcinem Prokopem), „Teraz albo nigdy”,  „Fabryka jutra. Jak postanowiłem rzucić wszystko i uratować świat mojej córki” czy też „Nie dajmy się podzielić” (z Michałem Kolanką).

Działalność społeczna Hołowni

Nie tylko praca w mediach pochłaniała Szymona Hołownię. Polityk działał także charytatywnie i społecznie. Mało kto wie, że polityk ma za sobą pracę jako ratownik medyczny (chociaż wówczas nie było jeszcze takiego zawodu, a były pielęgniarki i sanitariusze), a nawet kierowca karetki! Lata temu w jednym z wywiadów opowiadał:

Tak założyłem oddział w Białymstoku, fundacji "Pomoc Maltańska", który zajmował się uczeniem ludzi pomocy przedszpitalnej. Pokończyłem wiele kursów, które pozwalały mi też uczyć innych tejże pomocy. W ramach wolontariatu jeździłem karateką i robiliśmy też obstawy medyczne różnych sytuacji, prowadziliśmy kursy pierwszej pomocy - mówił w Polskim Radiu. 

Hołownia założył też dwie organizacje pomocowe. To dwie fundacje: Fundacja Dobra Fabryka, która działa w 4 obszarach: karmienie, edukacja, leczenie i zatrudnienia, a swoją pomocą obejmuje ponad 70.000 osób, na 3 kontynentach w 12 krajach. Druga to Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Co więcej, był też Ambasadorem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym wypadku działał na rzecz promowania 3 filarów zrównoważonego rozwoju: wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska.

