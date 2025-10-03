Bogata kariera Szymona Hołowni. Realizował się jako dziennikarz, prezenter i pisarz

Zanim Szymon Hołownia trafił do wielkie polityki zajmował się innymi rzeczami. Dopiero później przyszedł czas na politykę, czyli założenie stowarzyszenia a potem partii Polska 2050, start w wyborach prezydenckich 2020, parlamentarnych 2023, a w końcu zostanie marszałkiem Sejmu. Wcześniej Hołownia był kojarzony z zupełnie innymi dziedzinami życia zawodowego. Z pewnością wszyscy pamiętają, że był jednym z współprowadzącym znany i lubiany program "Mam talent", w którym wraz z przyjacielem, Marcinem Prokopem, dopingował uczestników show. Pracował także przy programie „Mamy Cię”.

Oprócz tego Szymon Hołownia realizował się też jako pisarz i publicysta. Swoje teksty publikował w „Tygodniku Powszechnym”, „Rzeczpospolitej” czy „Newsweeku”, pracował w stacji Religia TV, w której był dyrektorem programowym, był związany z TVP, jako prowadzący program „Po prostu pytam. Był autorem ponad 20 książek o tematyce społecznej, religijnej i etycznej, m.in.: „Boskie zwierzęta”, „Ludzie na walizkach”, „Bóg, kasa i rock’n’roll” (z Marcinem Prokopem), „Jak robić dobrze”, „36 i 6 sposobów na to, jak uniknąć życiowej gorączki”, „Pół na pół. Rozmowy nie dla dzieci” (z Marcinem Prokopem), „Teraz albo nigdy”, „Fabryka jutra. Jak postanowiłem rzucić wszystko i uratować świat mojej córki” czy też „Nie dajmy się podzielić” (z Michałem Kolanką).

Działalność społeczna Hołowni

Nie tylko praca w mediach pochłaniała Szymona Hołownię. Polityk działał także charytatywnie i społecznie. Mało kto wie, że polityk ma za sobą pracę jako ratownik medyczny (chociaż wówczas nie było jeszcze takiego zawodu, a były pielęgniarki i sanitariusze), a nawet kierowca karetki! Lata temu w jednym z wywiadów opowiadał:

Tak założyłem oddział w Białymstoku, fundacji "Pomoc Maltańska", który zajmował się uczeniem ludzi pomocy przedszpitalnej. Pokończyłem wiele kursów, które pozwalały mi też uczyć innych tejże pomocy. W ramach wolontariatu jeździłem karateką i robiliśmy też obstawy medyczne różnych sytuacji, prowadziliśmy kursy pierwszej pomocy - mówił w Polskim Radiu.

Hołownia założył też dwie organizacje pomocowe. To dwie fundacje: Fundacja Dobra Fabryka, która działa w 4 obszarach: karmienie, edukacja, leczenie i zatrudnienia, a swoją pomocą obejmuje ponad 70.000 osób, na 3 kontynentach w 12 krajach. Druga to Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Co więcej, był też Ambasadorem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym wypadku działał na rzecz promowania 3 filarów zrównoważonego rozwoju: wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska.

