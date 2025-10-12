Szymon Hołownia jednak pozostanie marszałkiem Sejmu?! Piotr Kaleta wskazuje możliwy scenariusz

W polskiej polityce pojawiły się spekulacje dotyczące przyszłości stanowiska Marszałka Sejmu, które obecnie zajmuje Szymon Hołownia.

Zgodnie z umową koalicyjną, Hołownia miał ustąpić miejsca Włodzimierzowi Czarzastemu, jednak opozycja sugeruje możliwość utrzymania Hołowni na stanowisku.

Poseł PiS, Piotr Kaleta, zasugerował, że posłowie PiS, Konfederacji oraz część posłów z Polski 2050 i PSL mogliby "obronić" Hołownię przed odwołaniem, co mogłoby prowadzić do głosowania nad wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska.

Jarosław Kaczyński wcześniej wspominał o koncepcji rządu technicznego, a utrzymanie Hołowni na stanowisku Marszałka Sejmu mogłoby być pierwszym krokiem w realizacji tego planu.

Pierwotne ustalenia koalicyjne przewidywały rotację na stanowisku Marszałka Sejmu. Szymon Hołownia, reprezentujący Polskę 2050, miał ustąpić miejsca Włodzimierzowi Czarzastemu z Lewicy. Taki scenariusz wydawał się być przesądzony, biorąc pod uwagę stabilność koalicji rządzącej.

Piotr Kaleta o możliwym scenariuszu

Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w rozmowie z Interią zasugerował, że możliwy jest scenariusz, w którym Szymon Hołownia utrzyma swoje stanowisko. Według Kalety, posłowie PiS i Konfederacji, wraz z częścią posłów z Polski 2050 i PSL, mogliby "obronić" Hołownię przed odwołaniem. Co więcej, Kaleta wskazał, że taka nowa większość parlamentarna mogłaby pójść o krok dalej, głosując za wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska.

- Jest to możliwe, ale wówczas ta nowa większość parlamentarna mogłaby doprowadzić do czegoś zupełnie innego. Do wyłonienia nowego gabinetu. Premier Jarosław Kaczyński już wcześniej mówił o rządzie technicznym, aby odsunąć Donalda Tuska od władzy - stwierdził.

Wizja Jarosława Kaczyńskiego

Koncepcja rządu technicznego, mającego na celu odsunięcie Donalda Tuska od władzy, była już wcześniej sygnalizowana przez Jarosława Kaczyńskiego. Scenariusz nakreślony przez Kaletę zakłada, że utrzymanie Hołowni na stanowisku Marszałka Sejmu byłoby pierwszym krokiem do realizacji tego planu.

Głosowanie nad Hołownią

Piotr Kaleta uważa, że głosowanie nad utrzymaniem Szymona Hołowni na stanowisku Marszałka Sejmu będzie kluczowym testem.

- Głosowanie nad obroną stanowiska dla Hołowni będzie testem, czy uda się zawiązać nową większość parlamentarną i stworzyć zapowiadany przez Jarosława Kaczyńskiego rząd techniczny - ocenił.

