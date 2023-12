Szymon Hołownia chce przedszkola w Sejmie! Niebywały pomysł marszałka

Szymon Hołownia ma powody do świętowania! Świetne wieści dla marszałka Sejmu

Szymon Hołownia stara się jak najbardziej zmienić wizerunek Sejmu. Zależy mu, aby ten stał się ludziom bliższy i bardziej przyjazny. Nie tylko nagrywa filmiki na oficjalny sejmowy kanał na YouTube, gdzie pokazuje nieznane zakamarki gmachu, ale też chce, aby rodzicom pracującym w Sejmie było łatwiej pogodzić wychowywanie dzieci z zawodowymi obowiązkami.

Rozwiązaniem miałoby być tymczasowe przedszkole, które zapewniałoby profesjonalną opiekę na dziećmi, podczas gdy rodzice mogliby w spokoju pracować. Jako pierwsi pisaliśmy, że taki pomysł jest rozważany rzez Szymona Hołownię. Potwierdził to na konferencji 5 grudnia.

- Wiem, jak czasami trudno jest spiąć godziny pracy opiekunki z godzinami pracy żłobka, przedszkola. Myślę, że powinniśmy być na to otwarci. Myślę też, że to miejsce na tym zyska, jeżeli będziemy sobie stale przypominali dla kogo to robimy – mówił polityk.

Szymon Hołownia chce się najpierw zorientować, czy inni pracownicy Sejmu będą zainteresowani takim rozwiązaniem, a jeśli odzew okaże się pozytywny, niebawem przedszkole może stać się realną możliwością.

- Jeżeli się okaże, że zainteresowanie wśród posłów będzie duże i okaże się, że będzie też zainteresowanie wśród pracowników kancelarii, którzy tu czasami do późna muszą siedzieć, to będziemy się zastanawiali nad rozwinięciem tego projektu – stwierdził.

Nic dziwnego, że marszałek Sejmu wpadł na taki pomysł. W końcu niedawno samo zabrał swoją córeczkę do pracy, gdzie mógł mieć na nią oko.

