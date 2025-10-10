Szymon Hołownia będzie przesłuchiwany! O co chodzi?

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia został wezwany na przesłuchanie przez warszawską prokuraturę w charakterze świadka zawiadamiającego w związku z jego komentarzami dotyczącymi "zamachu stanu".

Przesłuchanie, które może potrwać bardzo długo, dotyczy sugestii Hołowni z lipca ubiegłego roku o doradzaniu mu opóźnienia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, co miało stanowić "zamach stanu" w sensie politycznym.

Śledztwo w sprawie rzekomego zamachu stanu zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i obejmuje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez m.in. premiera, marszałków Sejmu i Senatu.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia otrzymał wezwanie na przesłuchanie przez warszawską prokuraturę. Powodem są jego wcześniejsze komentarze dotyczące "zamachu stanu". Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej, Piotr Antoni Skiba, przesłuchanie odbędzie się w charakterze świadka zawiadamiającego. Prokuratura przewiduje, że przesłuchanie marszałka Sejmu będzie trwało "bardzo długo" i nie wyklucza jego kontynuowania w innym terminie. W czynnościach prawdopodobnie wezmą udział pełnomocnicy pokrzywdzonych urzędów, które złożyły zawiadomienie w tej sprawie – Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego.

- Jesteśmy nastawieni na to, że być może trzeba będzie wyznaczyć inne terminy przesłuchania, jeśli okaże się, że będzie duża liczba pytań do świadka - mówił Piotr Skiba.

Wypowiedź Szymona Hołowni

W lipcu 22025 roku Szymon Hołownia wielokrotnie sugerował, że doradzano mu opóźnienie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, co miało stanowić "zamach stanu". Jak wyjaśnił, użył tego określenia w sensie politycznym, a nie prawnym. Marszałek nie chciał ujawnić, od kogo pochodziły te sugestie, stwierdzając jedynie, że "ludzie ci nie akceptowali wyników wyborów prezydenckich".

Przesłuchanie Szymona Hołowni jest częścią szerszego śledztwa dotyczącego rzekomych działań przeciwko konstytucyjnemu porządkowi w Polsce. Postępowanie to zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia złożonego przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.

Śledztwo w sprawie tzw. zamachu stanu, do którego dołączone zostanie przesłuchanie marszałka Hołowni, zostało wszczęte przez zastępcę prokuratora generalnego, prokuratora Michała Ostrowskiego, i przejęte 27 lutego br. przez warszawską prokuraturę okręgową. Zawiadomienie Święczkowskiego dotyczyło podejrzenia popełnienia przestępstwa zamachu stanu, m.in. przez premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów czy szefa Rządowego Centrum Legislacji.

W rozmowie z PAP prokurator Skiba podkreślił, że prokuratura nie zamierza informować o przebiegu piątkowego przesłuchania ani występować z komunikatem czy oświadczeniem.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Szymon Hołownia:

Sonda Czy Szymon Hołownia to dobry marszałek Sejmu? Tak. Nie.