Bartosz Arłukowicz nie zostawił suchej nitki na Szymonie Hołowni! Wrócił temat spotkania u Bielana

W programie "Debata Gozdyry" europoseł KO Bartosz Arłukowicz skrytykował Szymona Hołownię za spotkanie z politykami PiS, sugerując, że marszałek Sejmu szuka poparcia PiS dla własnych celów politycznych.

Arłukowicz podkreślił, że nigdy nie zabiegałby o poparcie PiS ze względu na swoje wartości i przekonania, ironizując, że Hołownia nie poszedł na spotkanie z Bielanem "spróbować krewetek".

Bartosz Romowicz z Polski 2050 bronił Hołowni, zaznaczając, że nie wie, jaki był cel kolacji, ale przyznał, że miejsce spotkania było niefortunne.

Romowicz dodał, że liderzy partii powinni ze sobą rozmawiać, niezależnie od różnic ideologicznych, starając się złagodzić napięcia powstałe w wyniku krytyki.

Goście programu "Debata Gozdyry" dyskutowali o pogłębiającym się kryzysie w partii Polska 2050. Lider ugrupowania, Szymon Hołownia, wkrótce ma ustąpić ze stanowiska marszałka Sejmu oraz przewodniczącego partii, aby ubiegać się o posadę wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Ta decyzja wywołała spekulacje na temat wewnętrznych perturbacji w partii, związanych z walką o schedę po Hołowni. Co więcej, jego działania budzą coraz większe zniecierpliwienie wśród koalicjantów.

Gdy ujawniono plany Hołowni dotyczące kariery w ONZ, pojawiły się domysły, czy właśnie tej kwestii nie dotyczyło jego wieczorne, lipcowe spotkanie z politykami PiS – Adamem Bielanem i Jarosławem Kaczyńskim. To właśnie ta kolacja stała się punktem zapalnym w politycznej dyskusji.

Arłukowicz ostro o Hołowni

Europoseł KO Bartosz Arłukowicz nie krył swojego rozczarowania postawą Szymona Hołowni. Sugerował, że marszałek Sejmu dla własnego politycznego interesu postanowił zbratać się z PiS-em, partią, którą obecnej koalicji udało się odsunąć od władzy w 2023 roku.

- Uważam, że jak ktoś walczy z PiS-em, a ja walczę z nim od wielu lat, w 2023 r. i wcześniej też udało się z nimi wygrać, to nie chodzi się z nimi na kolacje, to się nie bywa u Bielana w domu – stwierdził.

Polityk zwrócił się do obecnego w studiu Bartosza Romowicza z Polski 2050, podkreślając, że choć sam często widuje Adama Bielana w Parlamencie Europejskim, nigdy nie przyszło mu do głowy, by pójść z nim na kolację.

- Po prostu wiem, że z tego mogą być tylko złe rzeczy – dodał.

Bartosz Arłukowicz wyraził swoje przekonanie, że środowisko PiS jest "przesiąknięte złą emocją" i że są to "niedobrzy ludzie". Ostrzegł, że ktokolwiek "zaczyna knuć i szukać dróg wyjścia związanych m.in. z poparciem PiS-u, to dąży właśnie do zagłady". Były minister zdrowia w rządzie PO-PSL zapewnił, że nawet gdyby ubiegał się o jakieś stanowisko wymagające szerokiego poparcia, "w życiu nie zwróciłby się do polityków PiS".

- Ja nie chcę, żeby oni mnie popierali, w żadnej sprawie. Nigdy. Wie pan dlaczego? Bo mam matkę, która ma siedemdziesiąt siedem lat, mam dzieci, które mają lat kilkanaście, kilkadziesiąt parę, mam rodzinę, mam przyjaciół i nie chcę się przed nimi wstydzić. W związku z tym z mojej strony macie jasną deklarację. Nigdy w życiu nie zabiegałbym o żadne poparcie PiS-u, w żadnej sprawie. Kropka – podsumował europoseł.

Ironizując, polityk wskazał, że Hołownia z pewnością nie poszedł do mieszkania Adama Bielana, aby "spróbować jak smakują krewetki bądź kalmary".

- Nie sądzę, żeby był wybitnym kucharzem i do Makłowicza mu daleko. On poszedł tam dlatego, że czuł potrzebę pójścia politycznego – stwierdził Bartosz Arłukowicz.

Dodał, że z Jarosławem Kaczyńskim jest w Sejmie od wielu lat i nie zamierza z nim współpracować w żadnej sprawie.

- Panie Kaczyński, proszę się trzymać ode mnie z daleka – zakończył swoje wystąpienie.

Romowicz broni Hołowni

W odpowiedzi na krytykę, Bartosz Romowicz z Polski 2050 przekonywał, że ani on, ani europoseł Arłukowicz nie wiedzą, po co Szymon Hołownia udał się na feralną kolację.

- Ja nie jestem od tego, żeby rozliczać lidera mojej partii za to, z kim chodzi na kolacje. Wyraziłem swoje zdanie, że jeżeli chciał rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim, mógł to zrobić w Kancelarii Sejmu, w Sejmie, w swoim gabinecie. Miejsce było niefortunne, zresztą to pan marszałek przyznał – przypomniał.

Na koniec zaznaczył, że rolą liderów wszystkich partii jest to, aby ze sobą rozmawiali, a nie się wzajemnie oskarżali. Ta wypowiedź stanowiła próbę złagodzenia napięć i wskazania na potrzebę dialogu w polityce, mimo różnic ideologicznych.

