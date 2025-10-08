Sławomir Mentzen bezlitosny dla Szymona Hołowni! "Nosacz z memów"

Sławomir Mentzen w wywiadzie dla Radia ZET zaproponował Karola Nawrockiego na gospodarza paktu senackiego i zadeklarował brak zamiaru dogadywania się z Jarosławem Kaczyńskim.

Sławomir Mentzen przedstawił swoją propozycję dotyczącą paktu senackiego, wskazując na konkretnego kandydata na gospodarza. Według niego mógłby to być prezydent Karol Nawrocki. Jednocześnie poseł Konfederacji jasno określił swoje stanowisko w kwestii współpracy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości.

- Z Kaczyńskim dogadywać się nie zamierzam – podkreślił w Radiu Zet.

Krytyka Szymona Hołowni

Sławomir Mentzen odniósł się również do działań Szymona Hołowni, wyrażając swoje zdziwienie jego obecnym stanowiskiem w sprawie umowy koalicyjnej.

- Dla mnie postawa Szymona Hołowni jest zupełnie niezrozumiała. Podpisał umowę koalicyjną, gdzie było jasno zapisane, że jest marszałkiem przez pierwsze 2 lata i nie ma wicepremiera. Teraz twierdzi, że umowa mu się nie podoba. Mógł nie podpisywać - mówił.

Polityk Konfederacji posłużył się również memicznym porównaniem, aby opisać zachowanie marszałka Sejmu.

- Zachowuje się jak ten nosacz z memów – tu przyszli, podpisali pani redaktur i teraz trzeba płacić - ocenił. - Albo nie zrozumiał, co podpisuje, albo był tak przekonany, że zostanie prezydentem, że w ogóle go nie interesowało, jak będzie wyglądała Polska 2050 w tej koalicji po wyborach prezydenckich - dodał.

Według Sławomira Mentzena, Donald Tusk nie ulegnie żądaniom Szymona Hołowni.

Sytuacja w Strefie Gazy

Sławomir Mentzen odniósł się do uchwały Konfederacji potępiającej ludobójstwo w Strefie Gazy i stwierdził, że ta ma duże szanse na poparcie.

- Mam nadzieję, że ma duże. Nasz Sejm wielokrotnie potępiał różnego rodzaju zbrodnicze wydarzenia i jestem przekonany, że to ludobójstwo jest godne potępienia - powiedział.

Podkreślił, że brak potępienia takich wydarzeń w przyszłości może być niezrozumiały.

- Obecnie to może być niepoprawne polityczne, ale za dekady nikt nie będzie rozumiał, dlaczego Polacy w XXI wieku nie mieli problemu z tym, że gdzieś dochodzi do ludobójstwa. Bardzo często nie rozumiemy teraz, że w trakcie II Wojny Światowej Holokaust nie był dla wielu ludzi problemem. Wydaje nam się to dziwne. Nie chciałbym, żeby ktoś uznał, że dla polskiego Sejmu to, co dzieje się w Strefie Gazy nie było żadnym problemem - mówił.

Polityk posłużył się mocnym porównaniem wizualnym, aby zobrazować skalę zniszczeń w Strefie Gazy.

- Jest to do siebie bardzo zbliżone, jeśli się spojrzy na zdjęcia obecnej Strefy Gazy i na zdjęcia Warszawy z końca 1944 i początku 1945 roku, to 2 zdjęcia nie mają żadnej różnicy. Strefa Gazy wygląda jak Warszawa po Powstaniu Warszawskim – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego - skwitował.

