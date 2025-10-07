Konfederacja złożyła projekt uchwały ws. działań Izraela w Strefie Gazy. Mentzen przedstawił szczegóły

Konfederacja złożyła w Sejmie projekt uchwały potępiającej działania Izraela w Strefie Gazy, wzywając do ukarania winnych zbrodni.

Projekt uchwały potępia zarówno ataki Hamasu na Izrael, jak i działania Izraela w Strefie Gazy, sprzeciwiając się zabijaniu cywilów i łamaniu prawa międzynarodowego.

Sejm wzywa MSZ do wyjaśnienia sprawy zatrzymania polskich obywateli przez Izrael oraz śmierci polskiego pracownika humanitarnego w Strefie Gazy.

Projekt odnosi się także do incydentu z Globalną Flotyllą Sumud, w którym zatrzymano i deportowano m.in. trzech Polaków, którzy chcieli dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy.

Projekt uchwały, zatytułowany "w sprawie łamania praw człowieka i prawa międzynarodowego na Bliskim Wschodzie", zawiera kilka kluczowych punktów:

Potępienie ofiar cywilnych : Sejm RP wyraża "głęboki żal z powodu śmierci dziesiątek tysięcy ofiar cywilnych na Bliskim Wschodzie".

Potępienie działań Hamasu i Izraela : Uchwała potępia zarówno "zbrodnicze ataki terrorystyczne Hamasu, wymierzone w ludność cywilną Izraela", jak i "zbrodnicze ataki i mające charakter ludobójstwa działania wobec ludności cywilnej prowadzone przez siły zbrojne Izraela w Strefie Gazy".

Sprzeciw wobec zabijania cywilów : Sejm wyraża "stanowczy sprzeciw wobec mordowania ludności cywilnej i przypomina, że żadne cele polityczne ani wojskowe nie usprawiedliwiają zabijania niewinnych ludzi". Podkreśla również, że "ludobójstwo, mordowanie, ostrzeliwanie, głodzenie, porywanie, więzienie i torturowanie to działania sprzeczne z uniwersalnymi wartościami wynikającymi z chrześcijaństwa i prawa naturalnego".

Zatrzymanie polskich obywateli : Projekt uchwały wyraża "stanowczy sprzeciw wobec zatrzymania przez Izrael obywateli Rzeczpospolitej Polskiej uczestniczących w akcji na rzecz mieszkańców Strefy Gazy", uznając to za "złamanie prawa międzynarodowego".

Wezwanie do działań MSZ : Sejm wzywa Ministra Spraw Zagranicznych do "natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy nielegalnego zatrzymania polskich obywateli, a także do wyjaśnienia śmierci polskiego pracownika humanitarnego Damiana Sobóla, zabitego 1 kwietnia 2024 r. w Strefie Gazy przez siły zbrojne Izraela".

Apel o pokój: Posłowie apelują do społeczności międzynarodowej o "zdecydowane działania na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, wstrzymania działań zbrojnych, wprowadzenia międzynarodowych wojsk pokojowych i zagwarantowanie ochrony życia i zdrowia cywilów, niezależnie od ich wyzwania i narodowości".

Konflikt w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy rozpoczęła się 7 października 2023 roku, po ataku Hamasu na południe Izraela, w którym zginęło około 1200 osób, a 251 zostało porwanych. W odpowiedzi na ten atak Izrael rozpoczął operację wojskową w Strefie Gazy, która, według kontrolowanych przez Hamas władz, doprowadziła do śmierci ponad 67,1 tys. Palestyńczyków.

Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest krytyczna. Organizacje pomocowe alarmują o pogarszającym się kryzysie, w tym o głodzie, podkreślając, że ilość pomocy dostarczanej przez Izrael jest niewystarczająca. Izrael wiosną przez ponad dwa miesiące blokował dostawy, a następnie częściowo je przywrócił. Instytucje międzynarodowe wskazują, że głód w Strefie Gazy został wywołany sztucznie.

Izraelowi wielokrotnie zarzucano łamanie prawa międzynarodowego podczas konfliktu, w tym popełnianie zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości, a także ludobójstwa. Oskarżenia te pochodziły między innymi z raportów organizacji broniących praw człowieka oraz instytucji ONZ. Kraje Zachodu, mimo uznania Palestyny, odrzucają jakąkolwiek rolę Hamasu i potępiają jego atak z 7 października 2023 roku.

Incydent z Flotyllą Sumud

W kontekście działań Konfederacji, istotny jest również incydent z Globalną Flotyllą Sumud (GSF). W poniedziałek izraelskie MSZ poinformowało o deportacji 171 zatrzymanych uczestników flotylli, która płynęła do Strefy Gazy. Wśród deportowanych byli trzej Polacy: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak. Konwój, składający się z około 470 osób z 47 państw, został przechwycony na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Organizatorzy deklarowali, że celem misji było przełamanie "nielegalnej izraelskiej blokady Strefy Gazy" i dostarczenie pomocy humanitarnej.

