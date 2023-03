i Autor: Shutterstock Wybory w Polsce

Szykuje się rekordowa frekwencja

Prof. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz: Polacy mają dość jałowych awantur PiS-owsko -Platformerskich

67 proc. Polaków deklaruje, że weźmie udział w jesiennych wyborach parlamentarnych - wynika z sondażu Ipsos dla TOK FM i Oko press. Oznaczałoby to rekordową frekwencję wyborczą.- informuje portal TOK FM. Na wybory nie wybiera się z kolei 29 procent respondentów. 4 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć". "Polacy polityką są zmęczeni. I mają prawo być zmęczeni, bo to co nasza klasa polityczna wyrabia przede wszystkim męczy, a jest bardzo mało twórcze i często alogiczne - stwierdziła w Poranku Radia TOK FM prof. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz.