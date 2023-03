Tusk ponownie straszy polexitem!

Rząd Morawieckiego nic nie robił w sprawie dyrektywy metanowej

Lider PO pytany o rosnące notowania Konfederacji przyznał, że nie odczuwa w związku z tym niepokoju. Jak powiedział, takie są dzisiaj realia.

-Tu złego nic sie nie zdarzylo. Myśmy wiedzieli ze radykalna przybudówka PiS jakim jest Konfederację będzie miała taki wynik. Chcę powiedzieć, że chcę poprowadzić kolicję PO do zwyciestwa. Zadaniem innych partii jest skuteczne konkurowanie z takimi partiami jak Konfederacja - mówił Tusk podczas briefingu.

Dodał, że jeżeli PiS z tą radykalną przybudowką jaką jest Konfederacja wygra wybory, perspektywa polexitu stanie się już praktyką, a nie teorią. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości zaznaczył. Stwierdził również, że Hołownia z Kamyszem się dogadają.

Lider PO, pytany o dyrektywę metanową stwierdził, że odpowiedzialność za pasywność w tej sprawie ponosi rząd Morawieckiego, który nic nie zrobił w trakcie tworzenia tego projektu w Parlamencie Europejskim.

-Ta ponura cisza ws. dyrektywy metanowej to wyraz niemocy rządu. Nasi ludzie w tym Jerzy Buzek mocno pracują w Brukseli nad kompromisowym rozwiązaniem w tej sprawie-poinformował Tusk. -My chcemy jak UE chronić klimat ale Polska nie moze ponosić głownego ciężaru tych zmian. Będę argumentował, że potrzebujemy w tej kwestii specjalnego traktowania musimy miec wiecej czasu dostosować się do tych potrzebnych zmian. Będziemy to robić z determinacją, przeciwienstwie do rządu PiS- zaznaczył Tusk.

Lider PO dodał również, że gdyby PiS nie zablokował pieniądzy z KPO można by rozwiązać problem mieszkaniowy w całym Bytomiu bez żadnych dodatkowych środków na inwestycje. Tusk przypomniał jednocześnie, że elektrownia w Jaworznie stała się symbolem nieudacznictwa rządu Morawieckiego, podobnie jak niezrealizowana do tej pory inwestycja związana z budową fabryki samochodów elektrycznych.

Tusk wspomniał także, że Śląsk byłby doskonałą lokalizacją dla ministerstwa przemysłu, jako symbolu przemian energetycznych w Polsce.

