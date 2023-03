Najnowszy sondaż partyjny: Rekordowy wynik Konfederacji!

W najnowszym sondażu przeprowadzonym na zlecenie "Super Expressu" przez Instytut Badań Pollster zapytaliśmy dorosłych Polaków, na kogo dzisiaj oddaliby swój głos. Jak się okazuje, w czołówce nie było zaskoczenia. Pierwsze miejsce zajęła Zjednoczona Prawica (33,81%) pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego, nieznacznie wyprzedzając Koalicję Obywatelską (28,36%) z Donaldem Tuskiem. Trzecia na podium znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem nieco ponad 11 procent. A dalej wielkie zaskoczenie. Jako czwarta siła w Polsce z bardzo silnym poparciem pojawiła się Konfederacja Wolność i Niepodległość. Ugrupowanie Krzysztofa Bosaka zdobyło niemal 10% poparcia i depcze po piętach Hołowni. To jak do tej pory najlepszy wynik tej partii.

Konserwatyści rosną w siłę

Z sondażu wynika, że do Sejmu nowej kadencji dostałoby się pięć formacji politycznych: Zjednoczona Prawica, Koalicja Obywatelska, Polska 2050 Szymona Hołowni, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Lewica. Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,5% jest poniżej progu wyborczego. Tymczasem Konfederacja rośnie w siłę! Okazuje się, że ostatnie czystki we władzach partii nie zaszkodziły im wcale, a nawet wręcz przeciwnie. Po tym jak sąd partyjny zdecydował w lutym o usunięciu posła Artura Dziambora z listy członków partii, swoje odejście ogłosili też posłowie Dobromir Sośnierz i Jakub Kulesza.

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś głos?

Zjednoczona Prawica (PiS, Solidarna Polska, Partia Republikańska) 33,81%

Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni) 28,36%

Polska 2050 Szymona Hołowni 11,27%

Konfederacja Wolność i Niepodległość 9,70%

Lewica - Wiosna, SLD, Razem 9,30%

Polskie Stronnictwo Ludowe 4,53%

Kukiz`15 1,00%

Porozumienie 0,22%

Inna partia 1,81%

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta

Czy tak dobry wynik Konfederacji to efekt braku propozycji dla liberalnego elektoratu ze strony Platformy Obywatelskiej? Czy licytowanie się "Kto da więcej" - PiS czy PO, i obietnice składane przez Donalda Tuska socjalnych programów wsparcia zaszkodziły Platformie w oczach liberałów?

O komentarz do naszego sondażu poprosiliśmy prof. Antoniego Dudka: - Jeden sondaż to jeszcze za mało, żeby mówić o trendzie - zastrzega profesor i tłumaczy, że być może jest to pierwszy sygnał, że dwie główne formacje zaczynają męczyć Polaków i część wyborców zaczyna szukać alternatywy dla PiS i obozu opozycji na czele z Platformą. Dla nich jedyną ucieczką pozostaje Konfederacja. Drugi element to zmiany personalne w Konfederacji. - Twarzą dwóch partyjnych skrzydeł Konfederacji stali się Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. Zmarginalizowali tych ludzi, którzy byli najbardziej radykalni i kłopotliwi dla ich partii, czyli Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna. Mentzen z Bosakiem są politykami młodego pokolenia, liderami dwóch wewnętrznych skrzydeł, bardzo popularnymi w mediach społecznościowych i być może tak dobry wynik sondażowy to efekt ich współpracy - komentuje prof. Dudek. - Jest tylko pytanie, czy ten trend się utrzyma - zaznacza.

Gdyby tak miały wyglądać wyniki jesiennych wyborów, to w PiS mogą już strzelać korki od szampana. Partia Jarosława Kaczyńskiego wygrywa wybory i wraz z Konfederacją tworzy większościowy rząd.

Quiz. Który prezydent to powiedział? Pierwsze pytanie to łatwizna! Poradzisz sobie z resztą? Pytanie 1 z 12 Który prezydent to powiedział?: "Ja panu mogę nogę podać" Bronisław Komorowski Lech Wałęsa Aleksander Kwaśniewski Dalej

Krzysztof Bosak: "Polski rząd konkuruje pod względem przywilejów socjalnych z innymi państwami UE, by przyciągać uchodźców z Ukrainy" [Express Biedrzy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.