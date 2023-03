Nagłe oświadczenie Donalda Tuska! Były premier zabrał głos

Donald Tusk we wtorek o godz. 11:00 wygłosi oświadczenie w Wodzisławiu Śląskim w ramach objazdu po Polsce. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk w ramach akcji #TuJestPrzyszłość będzie kontynuował wizytę w województwie śląskim. Oprócz wpsomnianego oświadczenia dla mediów Tusk ma zaplanowany także o godz. 13:15 - briefing prasowy w Raciborzu w jednej z firm. W poniedziałek Tusk komentował: - Bardzo chciałbym, aby Śląsk stał się regionem, w którym "nowe energie" będą miejscami pracy dla ludzi; jeśli mamy na serio myśleć o nowoczesnej energetyce, to musimy gdzieś to produkować i Śląsk jest do tego wymarzonym miejscem - powiedział.

Donald Tusk w Wodzisławiu Śląskim

Donald Tusk podkreślił, że: - Musimy zrobić wszystko, skupiając pozytywną energię samorządów Górnego Śląska, żeby zmodernizować grunty pokopalniane. (...) Jeśli nie będzie innego wyjścia, przeprowadzimy ustawę przygotowaną przez samorządy Śląska tak, żeby te grunty pokopalniane przekazać. Oczywiście wraz z potrzebnym wsparciem finansowym.