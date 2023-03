Do jakiej kwoty powinni podnieść 500 plus? Sondaż rozwiewa wątpliwości

Spotkania otwarte przewodniczącego PO Donalda Tuska w trzech miastach woj. śląskiego, posiedzenie klubu KO i spotkania parlamentarzystów i samorządowców z mieszkańcami w 100 miejscach w woj. śląskim – zapowiedział w piątek w Gliwicach szef klubu KO Borys Budka. Spotkanie otwarte z Tuskiem ma się obyć 17 marca o godz. 17, takie są zapowiedzi: - Specjalnie zapraszamy dzisiaj do Bytomia na godz. 17 (…) na spotkanie otwarte pana premiera Donalda Tuska, które inauguruje de facto to, o czym będziemy rozmawiać w woj. śląskim. Woj. śląskie to nie tylko Górny Śląsk, Katowice, Gliwice, a więc również otwarte spotkania w Częstochowie i Bielsku-Białej - komentował Budka. Jednak zanim do tego dojdzie, to już o 14:00 Donald Tusk ma wystąpić na niezapowiadanej wcześniej konferencji prasowej! Co się stało?

Konferencja Tuska w Bytomiu. Z przejeżdżającego samochodu padły paskudne słowa

- Przez najbliższych 10 dni wspólnie z parlamentarzystami i parlamentarzystkami Koalicji Obywatelskiej będziemy w wielu miejscach na Śląsku. Będziemy przekonywać, że wszystko jest w zasięgu naszych możliwości - powiedział Tusk. Konferencja Tuska jest poświęcona mieszkalnictwu. Szef PO zapowiedział, że będzie przeznaczone 10 mld zł na remonty mieszkań dla polskich gmin: - Będziemy proponowali 10 miliardów dla polskich gmin na remonty mieszkań. Trzeba dać szansę polskim gminom i miastom na rewitalizację kamienic oraz remonty na wielką skalę.

Tusk zapytany o drożyznę i zbliżające się święta ocenił, że jak słyszy z ust Kaczyńskiego, że pieniądze europejskie nie są potrzebne, to "szlag go trafia", i dodał, że metod walki o inflacji jest wiele. Dodał też, że Śląsk może być centrum nowoczesnego przemysłu energetycznego nie tylko w skali Polski.

Wystąpienie Tuska odbywa się w centrum Bytomia. Nagle, gdy polityk przemawiał ktoś przejeżdżającym obok autem zatrąbił i przez otwartą szybę krzykną: "Ty łobuzie Ty!". Tusk usłyszał te słowa i odpowiedział: - Dzień dobry... Zapraszam na otwarte spotkanie - dodał.

Kamiński: Z Tuskiem jako kandydatem na premiera będzie nam trudniej wygrać Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.