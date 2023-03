PiS wygra wybory i będzie rządziło? Polacy postawili sprawę jasno

Najnowszy sondaż. Kto zdaniem Polaków wygra wybory?

Sondaż przeprowadzony dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF przez United Surveys wynika, że ponad 50 proc. uważa, że wybory 2023 wygra PiS. W tym sondażu jednak nie chodziło o to, by zbadać konkretne sympatie polityczne, ale to, jak zdaniem Polaków będą wyglądały wybory i kto je wygra. Z sondażu wynika, że 52 proc. ankietowanych uważa, że jesienną elekcję do Sejmu wygra Prawo i Sprawiedliwość. - Na Koalicję Obywatelską wskazało niemal 27 proc. badanych. Kolejne ugrupowania opozycyjne uzyskały dużo słabsze wyniki. Na Polskę 2050 Szymona Hołowni wskazało 3 proc. respondentów, na pozostałe ugrupowania mniej niż 1 proc., a w sumie na partie opozycyjne, poza Konfederacją, ok. 31 proc. ankietowanych – podaje gazeta.

CZYTAJ: Tak PiS chce wygrać wybory 2023! Więcej komisji wyborczych to większa frekwencja? Chodzi o pół miliona głosów

W ocenie dziennika "najciekawsze są jednak szczegółowe wyniki w podziale na wyborców obozu rządowego i opozycji". - Pokazują one, że najbardziej niezachwiana wiara w zwycięstwo PiS jest w jego własnym elektoracie (100 proc. wskazań). Wyborcy opozycji są podzieleni – 47 proc. wskazuje na KO, a 32 proc. na PiS. Wśród niezdecydowanych 60 proc. wskazuje na PiS, 10 proc. na KO, a 15 proc. na "inne ugrupowanie" - czytamy. Sondaż został wykonany w dniach 3-5 marca na ogólnopolskiej próbie 1 tys. pełnoletnich mieszkańców Polski metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Sonda Czy chciałbyś/chciałabyś, żeby PiS wygrał trzeci raz z rzędu wybory? TAK NIE Wszystko mi jedno