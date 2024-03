Szykuje się awantura w Sejmie! Nie może być inaczej, bo w grze sprawa Morawieckiego

Zakapturzony Tusk przyłapany! To co zrobił w niedzielny poranek zaskakuje! [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Przed nami 7. posiedzenie Sejmu, które rozpocznie się w najbliższą środę 6 marca i potrwa do piątku. Jest już dostępny porządek obrad, z rozpiski wynika, że będzie to burzliwe posiedzenie Sejmu. Dlaczego? Z powodu prac, które zostaną podjęte. Przede wszystkim chodzi o informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej, a także informację rządu dotyczącą możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Właściwego do Spraw Europejskich, polegająca na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 4,7 mld euro. Ekspert od spraw wizerunku dr Mirosław Oczkoś nie ma wątpliwości jeśli chodzi o Morawieckiego, sprawa jest jasna: - Jego kariera polityczna i tak się skończyła. Jako krwawą ofiarę prezes PiS rzuci go na pożarcie działaczom - komentował ekspert w rozmowie z Onetem.

Ale ekspert od marketingu politycznego zauważa też, że iskrzyć będzie w koalicji. - Oczywiste jest, że im bliżej do wyborów samorządowych, tym bardziej w koalicji rządzącej będzie słychać tarcia, a nawet pożary. Co prawda, jedna gaśnica pianowa została już użyta, nie ma kandydata Trzeciej Drogi na prezydenta Warszawy, ale pól sporu pozostało jeszcze niemało - ocenił. I faktycznie, wiele wskazuje na to, że może do tego dojść, tym bardziej po weekendowej konwencji Trzeciej Drogi, gdy Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia wprost powiedzieli, co dla nich jest "być albo nie być" w koalicji.

