Koalicja 15 października chociaż razem sprawuje władzę, to jednak nie we wszystkich sprawach się zgadza. Już od pewnego czasu coraz głośniej jest o różnicach, które pojawiają się między różnymi środowiskami politycznymi skupionymi w koalicji. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że jeśli chodzi o zapowiedź KO na temat zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców, zapowiedzi przedwyborcze mogą nie zostać zrealizowane. Chodzi o to, że Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej przed wyborami 2023 obiecał obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i osób samozatrudnionych, a teraz może do tego nie dojść, ze względu na brak pieniędzy w budżecie.

Składka zdrowotna próżni rządzących?! Liderzy Trzeciej Drogi stanowczo: To jest naszym być albo nie być w koalicji

Do tej sprawy nawiązano w czasie konwencji programowej Trzeciej Drogi. Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że jednym z najważniejszych punktów programowych jego środowiska jest zmiana zasady poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. - To jest bezwzględna, niepodlegająca żadnym negocjacjom koalicyjnym nasza umowa. Jeśli to nie byłoby zrealizowane, to nie jesteśmy w stanie akceptować innych projektów - oświadczył stanowczo wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Pod tym podpisał się i Szymon Hołownia, lider Polski 2050, który podkreślił: - Podpisuję się absolutnie pod tym, co powiedział Władek Kosiniak-Kamysz. Kwestia składki zdrowotnej jest naszym być albo nie być w koalicji. My stawiamy tę sprawę bardzo twardo i bardzo jasno. Nie miejcie żadnych wątpliwości, że zrobimy wszystko, żeby tak szybko, jak się da, razem z naszymi partnerami koalicyjnymi, do tej zmiany doprowadzić.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z KONWENCJI TRZECIEJ DROGI:

