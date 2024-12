Magdalena Biejat kandydatką Lewicy w wyborach prezydenckich. Zapadła oficjalna decyzja

Tak mieszka Bronisław Komorowski! Wnętrza domu takie, że głowa mała! Niewiarygodne, co tam ma

Oto kandydatka Lewicy w wyborach prezydenckich

Jak poinformował Polskie Radio europoseł Robert Biedroń, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat będzie kandydatką Lewicy na prezydenta. Została wybrana na niedzielnej konwencji Nowej Lewicy, a jej nazwisko pojawiało się w mediach od jakiegoś czasu, wraz z innymi kandydatami takimi jak Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, czy Krzysztof Kukucki.

Biejat ukończyła socjologię na Uniwersytecie Madryckim w Hiszpanii, oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi na Collegium Cvitas i Instytucie Studiów Politycznych PAN.

W 2015 roku Biejat dołączyła do Partii Razem, a w latach 2022-2024 była jej współprzewodniczącą. Startowała w wyborach samorządowych w 2018 roku z z list Komitetu Wyborczego Wyborców Jana Śpiewaka "Wygra Warszawa", jednak nie dostała się do rady dzielnicy. W 2019 roku startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy, wtedy również nie uzyskała mandatu.

Z kolei wybory do parlamentu jesienią 2019 roku, gdy startowała list SLD do Sejmu, były dla Biejat udane, gdy zyskała 19,5 tys. głosów i mandat posła. W Sejmie była wiceprzewodniczącą Koalicyjnego Klub Parlamentarnego Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem).

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku Biejat wystartowała do Senatu z okręgu 45 (Warszawa) w ramach "paktu senackiego" partii opozycyjnych. Uzyskała mandat senatora, a później została wybrana wicemarszałkinią Sejmu.

Biejat startowała także w wyborach samorządowych w 2024 roku, ubiegając się o prezydenturę w Warszawie. Zajęła trzecie miejsce i zyskała 12,86 proc. głosów.

W październiku 2024 roku Magdalena Biejat odeszła z Razem (wraz z czterema innymi parlamentarzystkami), ale została w klubie parlamentarnym Lewicy.

Kto jest wystartuje w wyborach prezydenckich?

Pozostali kandydaci, którzy zapowiedzieli swój start w wyborach prezydenckich, to: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), popierany przez PiS kandydat, prezes IPN Karol Nawrocki, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, popierany także przez PSL Szymon Hołownia, poseł Sławomir Mentzen (Konfederacja), poseł Marek Jakubiak (koło Wolni Republikanie), a także Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy).