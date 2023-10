Szydło: Zamknij oczy, zaciśnij zęby, zagłosuj na PiS

Beata Szydło zachęca do głosowania na PiS

Na spotkania z wyborcami jeżdżą czołowi politycy PiS. Nie tylko Jarosław Kaczyński czy premier Morawiecki. Do wzięcia udziału w wyborach namawia też marszałek Elżbieta Witek i bardzo popularna wśród wyborców PiS Beata Szydło. W sieci pojawiło się nagranie ze spotkania byłej premier, a obecnie europoseł , na którym opowiadała o swoich rozmowach z wyborcami, którzy nie są przekonani, na kogo oddać swój głos – podaje tvn24.pl.

Jak mówiła Beata Szydło, zapytała jednej z takich osób "jak się żyje", na co ta miała odpowiedzieć, że "dobrze". - No to zagłosuj, co ci szkodzi. No co ci szkodzi człowieku, to tylko cztery lata. Więc na te cztery lata spróbuj, zamknij oczy, zaciśnij zęby i zagłosuj na Prawo i Sprawiedliwość - słyszymy na nagraniu. Jednocześnie wiceszefowa Prawa i Sprawiedliwości partii zachęcała mieszkańców, by przeszli się po sąsiadach i zachęcali do głosowania.

Szydło: namawiam zwolenników, by rozmawiali z sąsiadami

Wideo ze spotkania zdobyło sporą popularność w sieci. Odniosła się do niego także sama była premier - "I owszem, tak właśnie powiedziałam. Wiem, że są osoby wahające się, czy głosować na PiS. Dlatego namawiam naszych zwolenników, by rozmawiali ze swoimi sąsiadami lub znajomymi, którzy nadal nie podjęli decyzji" - napisała na portalu X.

Dziękuję TVN24 za zainteresowanie. Są na wszystkich moich spotkaniach, ale jakoś zwykle relacji z nich w tej stacji nie widać😉I owszem, tak właśnie powiedziałam. Wiem, że są osoby wahające się, czy głosować na @pisorgpl. Dlatego namawiam naszych zwolenników, by rozmawiali ze… https://t.co/yadz3WZ2dE— Beata Szydło (@BeataSzydlo) October 11, 2023

