Szydło grzmi jak nigdy. Powiedziała o skandalu

Wojna na Ukrainie trwa już prawie rok i dwa miesiące, ale niestety nie widać szans na jakikolwiek pokój. Władimir Putin wydaje się nie przejmować wielkimi stratami na froncie, reakcją społeczności międzynarodowej oraz sytuacją gospodarczą Rosji, która ledwo zipie po sankcjach. Do tego trzeba należy pamiętać o zbrodniach wojennych, które popełniają na Ukrainie rosyjscy żołnierze. Nie możemy również zapominać o porywaniu ukraińskich dzieci, o czym ostatnio mówiła w europarlamencie Beata Szydło. - Masowe porwania ukraińskich dzieci przez Rosjan do złudzenia przypominają to, co działo się w czasie II wojny światowej w Polsce. Tysiące polskich dzieci były wywożone przez Niemców, przez okupanta i oddawane do niemieckich rodzin w celu germanizacji - mówiła była premier. Podkreśliła również, że nie możemy pozwolić na to, by Władimir Putin był wybielany.

- Ale z drugiej strony, nie może być też tak, że wobec Putina zaczynają się próby wybielania czy odchodzenia od tego, ażeby uznawać go za zbrodniarza. To, co dzieje się chociażby ze sportowcami rosyjskimi, dopuszczanymi do międzynarodowych zawodów, jest skandalem i powinniśmy się temu również przeciwstawić - oceniła Beata Szydło.

Dokonywane przez Rosjan masowe porwania ukraińskich dzieci to kopia działań Niemców z II wojny światowej. Dobrze, że za tą zbrodnię Putin został oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Dlaczego więc równocześnie zaczynają się próby wybielania Rosji? pic.twitter.com/Bwyl9fnyRK— Beata Szydło (@BeataSzydlo) April 19, 2023

