Szokujący sondaż! Ponad połowa Polaków chce, by młodzi znów szli do wojska!

• Ponad połowa Polaków (50,5%) popiera powrót obowiązkowej służby wojskowej, co pokazuje sondaż United Surveys.

• 40,6% ankietowanych sprzeciwia się temu pomysłowi, co świadczy o głębokich podziałach w społeczeństwie.

• Niemal co dziesiąty Polak (8,9%) nie ma zdania w tej kluczowej kwestii, co sugeruje potrzebę dalszej debaty.

Obowiązkowa służba wojskowa – jak głosowali Polacy?

W najnowszym sondażu zapytano obywateli, czy obowiązkowa służba wojskowa powinna zostać przywrócona w związku z aktualną sytuacją międzynarodową. Połowa respondentów wyraziła poparcie. Dokładnie 21 proc. udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, a 29,5 proc. wskazało „raczej tak”.

Łącznie daje to 50,5 proc. ankietowanych opowiadających się za powrotem do przeszkolenia wojskowego.

Sprzeciw wobec przywrócenia służby wojskowej

Przeciwników tego rozwiązania jest mniej, ale nadal stanowią dużą część społeczeństwa. Odpowiedź „raczej nie” zaznaczyło 28,2 proc. badanych, a „zdecydowanie nie” – 12,4 proc.. W sumie sprzeciw wobec obowiązku służby wojskowej wyraziło 40,6 proc. uczestników badania.

Polacy bez zdania

Blisko co dziesiąty ankietowany – 8,9 proc. – nie potrafił jednoznacznie określić swojej opinii. Wybór opcji „trudno powiedzieć” sugeruje, że wciąż istnieje spora grupa Polaków, która nie ma wyrobionego stanowiska wobec tej kwestii.

Badanie przeprowadzono w dniach 13–15 września 2025 roku przez instytut United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Wykorzystano metodę CATI&CAWI, łącząc wywiady telefoniczne i ankiety internetowe. Próba liczyła 1000 respondentów, reprezentujących dorosłych mieszkańców Polski.

DEBATA SUPER RXPRESSU Patryk Jaki, Andrzej Szejna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.