Szokujące słowa z obozu Kaczyńskiego! "Wszyscy w PiS też mają już wyje**** na Dudę"

Duda w MKOI?

12 grudnia Polski Komitet Olimpijski (PKOl) potwierdził za sprawą prezesa Radosława Piesiewicza kandydaturę Andrzeja Dudy do MKOl. - Dostaliśmy sygnał, iż zgłoszenie takiej kandydatury zostanie bardzo dobrze odebrane. Mamy szansę na drugiego Polaka w MKOl obok Mai Włoszczowskiej, która trafiła do tego gremium z Komisji Zawodniczej. Jeśli zaś zostanie zaaprobowana osoba pana prezydenta Dudy, to będzie członkiem rzeczywistym - mówił wtedy "Super Expressowi". Upublicznienie sprawy zaskoczyło jednak MKOl, który tonował optymistyczne nastroje polskiego komitetu. - MKOl jest zaskoczony upublicznieniem kandydatury najpierw za pośrednictwem mediów. Nie ma propozycji dodatkowego członka MKOl w Polsce - odpowiadał MKOl "Przeglądowi Sportowemu Onet" (WIĘCEJ: Niespodziewane wieści ws. Andrzeja Dudy w MKOl! To koniec? Zapadły decyzje).

Duda a Konfederacja

Andrzej Duda spotkał się przed Świętami Bożego Narodzenia ze Sławomirem Mentzenem. Jak mówił lider Konfederacji, wizyta odbyła się na zaproszenie prezydenta. Z kandydatem Konfederacji na prezydenta przyszedł do Pałacu Prezydenckiego także poseł Przemysław Wipler, niegdyś związany z PiS. "Newsweek" sugeruje, że takie spotkanie może mieć ważne znaczenie w kontekście przyszłości. - Ludzie przy prezydencie nie mają czego szukać w PiS, gdy Jarosław Kaczyński decyduje o tej partii. Jednym ze sposobów uzyskania wpływu na tę partię - nawet jeśli w odległej przyszłości - jest więc obecność Konfederacji (lub PSL-u) w koalicji z PiS-em. Gra prezydenta - a zwłaszcza jego otoczenia - ma więc zakamuflowany cel dużo dalszy niż wybory prezydenckie w maju. Tym celem jest takie wzmocnienie Konfederacji, by mieć w niej w kolejnych latach bata na PiS i samego Jarosława Kaczyńskiego - czytamy.

Sprawdź: Mateusz Morawiecki zaskakuje! Oferuje skrzynkę wina, wystarczy spełnić jeden warunek!

Tygodnik wskazuje, że w ostatnim czasie to nie było jedyne spotkanie Dudy z Mentzenem. - Andrzej Duda kończąc kadencję, zamiast zrobić, co do niego należy, czyli popierać kandydata PiS, Nawrockiego, to robi gierki z Mentzenem. Myślę, że chce znów pokazać Jarosławowi Kaczyńskiemu swoją niezależność - powiedział jeden z posłów PiS. - Dla Pałacu ważniejszy (niż Karola Nawrockiego - red.) jest jak najwyższy wynik Sławomira Mentzena - dodawał inny.

Inny człowiek z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego ujął to w znacznie bardziej wulgarny sposób:

- Prezydent Andrzej Duda ma już na wszystko wyje****. I wszyscy w PiS też mają już wyje**** na Dudę

Galeria poniżej: Sylwester z Andrzejem Dudą i Agatą Dudą

Sonda Czy prezydent Andrzej Duda po zakończeniu kadencji powinien reprezentować Polskę w MKOL? Tak, to świetny kandydat na członka MKOL. Lepiej, żeby nie odchodził z polityki, potrzebny jest Polsce. Niech zajmie się olimpijczykami, bo sport lepiej mu wychodzi niż polityka. Nie mam zdania.