Szok, ile miesięcznie zarabiał Kurski w Banku Światowym. Zwykli ludzie mogą pomarzyć

Jacek Kurski rozpoczął pracę jako Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie zaraz po tym, jak przestał być prezesem Telewizji Polskiej. Pełnił tę funkcję do stycznia 2024r., ale zdążył w tym czasie sporo zarobić. Jak dowiedziała się „Wirtualna Polska” Kurski w Banku Światowym zarobił aż 236 150 dolarów rocznie, co oznacza, że na miesiąc dostawał ok. 80 tys. zł netto.

– Pan Jacek Kurski formalnie zakończył swoją pracę w Banku Światowym 19 stycznia 2024 r. Roczne wynagrodzenie zastępcy dyrektora wykonawczego wynosiło 236 150 dolarów – poinformowało Ministerstwa Finansów, które wskazało, że do obowiązków dyrektora wykonawczego i jego zastępcy należało udział w posiedzeniach Rady Dyrektorów i innych organów czy instytucji Banku Światowego kilka razy w tygodniu. A taki udział w posiedzeniach „polega na czynnym omawianiu i zatwierdzaniu poszczególnych projektów pożyczkowych dla krajów członkowskich oraz polityk i innych działań Banku”.

Jak zauważa portal, w sumie za swoją pracę Jacek Kurski otrzymał łącznie ok. 270 tys. dolarów netto podstawowej pensji, co przy średnim kursie dolara w 2023 r. wynoszącym 4,2 zł, daje ponad milion złotych!

Bank Światowy to instytucja finansowa zrzesza łącznie 189 krajów członkowskich w celu zapewnienia długofalowego wzrostu gospodarczego i zmniejszenia ubóstwa w krajach rozwijających się poprzez różne dotacje czy niskobudżetowe pożyczki.

