Kurski, Obajtek, Kamiński i Wąsik na listach PIS do europarlamentu?! Politycy nie kryją oburzenia

- Jak widać potrzebne są im immunitety. Jeśli chodzi o panów Kamińskiego i Wąsika, to mają już gotowe hasło wyborcze: „Z celi do Brukseli”. Jarosław Kaczyński chce nagrodzić tych, którzy bezkrytycznie wypełniali jego polityczne rozkazy, którzy nie zważając na żadne merytoryczne argumenty tępo pędzili w ścianę i ufali każdemu jego słowu i teraz odbierają tego sowitą nagrodę, w postaci gwarancji wysokiego wynagrodzenia przez najbliższe lata. - mówi nam w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka.

Z takiego obrotu spraw – cieszy się jednak poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Józefaciuk:

- Ja się cieszę z tego powodu, ponieważ to są osoby, które nie mają poparcia społecznego, które pokazały już, że nie są w stanie podołać odpowiedzialności, która została im powierzona. Jeśli PIS, wystawia tak słabych wojowników, to mnie to cieszy – bo świadczą tylko sami o sobie. To zdąża w tym kierunku, że może dojść do rozpadu partii. Nie mówię, że to dobrze albo niedobrze, bo wszystkie strony polityczne i wszystkie opinie obywateli powinny być jak najbardziej w Sejmie reprezentowane.

Podobną opinię ma posłanka PSL-u Magdalena Sroka.

- Widać, że dzisiaj Jarosław Kaczyński zaostrza swój język, co za tym idzie – skupia wokół siebie jądro PIS-u, to znaczy ten najtwardszy elektorat i najwierniejszych, oddanych partyjnych działaczy. Kamiński, Wąsik, Obajtek, czy Kurski są wiernie oddani Kaczyńskiemu, to też świadczy o tym, że następuje pęknięcie w PIS-ie i frakcje, które nie są radykalne zaczynają nie mieć głosu.

Problemu zupełnie nie dostrzega z kolegi poseł PIS - Waldemar Buda:

- Nie wiem, gdzie tej kontrowersji szukać, to są osoby, które wiele uczyniły również dla dobra wspólnego, to ostatecznie obywatele zdecydują kto tym europarlamentarzystą zostanie. Nie sądzę, że to wzbudza jakieś emocje. Myślę, że wszyscy Ci, którzy będą chcieli kandydować do europarlamentu, to będą kandydowali. Jeżeli ktoś czuję się na siłach i chce kandydować, to proszę bardzo.

Poseł KO Dariusz Joński decyzje Jarosława Kaczyńskiego i jego sposób zarządzania partią porównuje do kultowego ….. „Ojca Chrzestnego”.

- Dla mnie to jest niebywałe, że PIS buduje listy z przestępców do Parlamentu Europejskiego, zapewniają im, nawet jeśli ci przestępcy są ułaskawieni przez swojego kolegę, który jest prezydentem jeszcze, no to dalej są przestępcami. To jest niebywałe, że partia o nazwie Prawo i Sprawiedliwość wysyła na pierwszych miejscach ludzi, którzy zostali skazani. Wiemy dlaczego Kaczyński to robi – dla zapewnienia im bezkarności, o ten immunitet który być może myślą, że ich ochroni. Ale nie – nic ich nie ochroni. Nawet jeśli będą w Brukseli, to ta ręka sprawiedliwości i ch dosięgnie. Uważam, że Jarosław Kaczyński dusi własnymi rękoma partię, którą sam zbudował. Nie mówię tylko o tych burdach przed Parlamentem, ale też o tym co robi w Brukseli. Jego doradcą został pan Tarczyński, każdy wie o kim mowa…. Myślę, że Kaczyński oderwał się od rzeczywistości, a takim momentem, który rozsadzi PIS będzie afera z Pegazusem. Politycy PIS-u lubili podsłuchiwać, ale nie lubili sami być podsłuchiwani, a teraz się dowiadują, że byli, żeby mieć na nich haki. To mafijna rodzina, prawie jak w „Ojcu Chrzestnym”. Ojciec Chrzestny decydował – kogo podsłuchiwać i na kogo szukać haki.

Poniżej zobaczycie zdjęcia z przepychanek pod Sejmem z udziałem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika: