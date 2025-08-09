Paweł Szefernaker potwierdził termin spotkania Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa w Białym Domu

Karol Nawrocki wcześniej zapowiadał, że jego pierwsza podróż zagraniczna będzie w USA

Donald Trump w ciepłych słowach wypowiadał się o Karolu Nawrockim

Karol Nawrocki zaproszony przez Donalda Trumpa do Białego Domu

Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej Karol Nawrocki był w Białym Domu - miał nawet wspólne zdjęcie z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym. Wcześniej Andrzej Duda zapowiadał, że nowy prezydent spotka się z aktualnym prezydentem Donaldem Trumpem. Teraz oficjalnie potwierdził to Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

- W oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, prezydent USA Donald Trump zaprosił Prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września 2025 r. Kolejna kampanijna zapowiedź realizowana zgodnie z planem! - napisał na X Paweł Szefernaker.

W piątek 8 sierpnia Karol Nawrocki w wywiadzie dla Telewizji Republika zapowiedział, że w pierwszą podróż zagraniczną pojedzie do Waszyngtonu (Stany Zjednoczone). Zapowiedział również, że "niebawem" będzie mógł powiedzieć więcej na temat planowanej wizyty. Jej oficjalne potwierdzenie przyszło już dzień później.

Donald Trump już gratulował publicznie Karolowi Nawrockiemu zwycięstwa. Dzień po ogłoszeniu wyników wyborów (3 czerwca) napisał, że "sprzymierzeniec Trumpa zwycięża w Polsce, szokując całą Europę".

- Gratulacje Polsko, wybraliście zwycięzcę! - pisał Trump.

Co ciekawe, jedne gratulacje nie wystarczyły i Donald Trump pod koniec lipca opublikował wpis, w którym po raz drugi gratulował publicznie Karolowi Nawrockiemu.

- Co za wielkie zwycięstwo Karola Nawrockiego w Polsce. Będzie wielkim prezydentem. Wygrał bo naprawdę kocha Polaków - pisał Trump.

