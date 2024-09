Afera mailowa

Przypomnijmy: polska prokuratura skierowała do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS Michała Dworczyka. Śledczy chcą pociągnąć byłego szefa KPRM do odpowiedzialności za tzw. aferę mailową. Śledczy zarzucają mu niedopełnienie obowiązków oraz utrudnianie śledztwa. - To polityczne działanie, rodzaj zemsty politycznej, stawiany zarzut jest absurdalny – mówił nam Michał Dworczyk.

Od czerwca 2021 roku w sieci pojawiają się wiadomości z prywatnej skrzynki Michała Dworczyka. Chodzi m.in. o korespondencję z osobami z otoczenia ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego.

Dworczyk wybrał obrońcę

Według najnowszych (i nader sensacyjnych) ustaleń "Faktu", Michał Dworczyk podjął decyzję co do tego, kto będzie go bronić w sądzie. Chyba większym zaskoczeniem byłby tylko Roman Giertych. Otóż okazuje się, że obrońcą europosła PiS ma być Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej (w niedawnym głosowaniu przyczynił się do drakońskiego ukarania PiS odebraniem subwencji), były szef kancelarii Aleksandra Kwaśniewskiego i były szef MSWiA w rządzie SLD.

– Nie potwierdzam i nie zaprzeczam - krótko skomentował Dworczyk.

Kalisz się tłumaczy

- Jestem adwokatem i obrońcą prawa. Poglądy polityczne nie odgrywają żadnej roli - przekazał Kalisz "Faktowi", potwierdzając fakt, że będzie obrońcą Dworczyka. Jak zaznaczył, w sprawie na razie niewiele się dzieje, poza wnioskiem prokuratury do przewodniczącej PE. - Do tej pory nie ma opublikowanego całego wniosku prokuratury, tylko komunikat. Według mojej wiedzy jest on nieprecyzyjny. Mam również uprawniania adwokata europejskiego, więc mogę reprezentować Dworczyka przed posiedzeniem komisja JURI w PE - dodawał.

