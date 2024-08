Michał Dworczyk odniósł się do wniosku o uchylenie mu immunitetu: To polityczna zemsta!

Ważny apel Błaszczaka do Hołowni. Ostrzega przed podwyżkami

Ciąg dalszy rozliczeń rządów PiS przez koalicję KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Tym razem śledczy chcą postawić zarzuty Michałowi Dworczykowi za aferę mailową. Europoseł ma być w tej sprawie zarówno pokrzywdzonym, gdyż to jego korespondencja została wykradziona i opublikowana, ale też oskarżonym. Prokurator Generalny oraz minister sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Dworczyka do odpowiedzialności karnej.

Michał Kuczmierowski: Urządzają na mnie publiczny lincz

Śledczy chcą politykowi PiS postawić zarzuty na podstawie dowodów, które w postępowaniu przygotowawczym zebrała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Podejrzewają, że mógł popełnić przestępstwo, gdyż jako wiceszef MON a później minister w Kancelarii Premiera, nie dopełnił obowiązków. Chodzi o korzystanie z prywatnej poczty e-mail do celów służbowych. I właśnie ta poczta została zaatakowana i wykradziono z niej e-maile.

Europoseł PiS: zarzut jest absurdalny

Prokuratorzy zamierzają politykowi postawić też zarzut utrudniania postępowania karnego, ponieważ po wybuchu afery, Michał Dworczyk zlecił usunięcie części wiadomości ze swojej poczty. Co na to europoseł PiS? – To polityczne działanie, rodzaj zemsty politycznej, stawiany zarzut jest absurdalny – mówi nam Michał Dworczyk.

Były europoseł PiS był na IO w Paryżu. Zarzucono mu okropne rzeczy. "To nadaje się na pozew"

Wniosek Prokuratora Generalnego trafi teraz do Komisji Prawnej PE, która przeanalizuje jego treść, a europoseł Dworczyk może złożyć w tej sprawie wyjaśnienia. Zanim wniosek trafi z Komisji na sesję plenarną może minąć kilka miesięcy, czyli decyzja ws. uchylenia immunitetu szybko nie zapadnie.

