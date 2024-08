Ważny apel Błaszczaka do Hołowni. Ostrzega przed podwyżkami

O sprawie informuje NaTemat.pl. Portal wskazuje, że 12 sierpnia poinformowano o zmianach w zarządzie Polskiego Związku Badmintona. - W związku z rezygnacją z członkostwa w Zarządzie Tomasza Poręby i Arkadiusza Kaweckiego zgodnie ze Statutem PZBad na ich miejsce zostają powołane Ewa Lesiuk i Dominika Guzik – Płuchowska, a na stanowisko wiceprezesa zostaje powołany Marek Krawczyk - napisano w oficjalnym oświadczeniu. Tymczasem według danych ministerstwa sportu były europoseł PiS zdążył jeszcze znaleźć się w delegacji i poleciał na igrzyska jako działacz na IO w Paryżu, gdzie Polacy... w badmintona nie grali. Co więcej, z owej wycieczki Poręba wrócił 11 sierpnia, czyli już dzień później zrezygnował z członkostwa w zarządzie PZBad.

Warto nadmienić, że minister sportu Sławomir Nitras przekazywał mediom w środę, "że sprawą niedopuszczalną jest pobyt na igrzyskach przedstawicieli związków, których zawodnicy nie wywalczyli ani jednej kwalifikacji". - W tej grupie znalazło się 12 polskich związków sportowych (m.in. PZBadmintona), które do Paryża wysłały 17 działaczy plus cztery osoby towarzyszące - wymieniał.

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku Tomasz Poręba ogłosił, że odchodzi z polityki. - Odchodzę z podniesioną głowa i poczuciem, że wiele w tych ostatnich latach wspólnie udało się zrobić. Po to poszedłem do polityki, aby zrobić coś konkretnego, co będzie służyło ludziom przez lata - pisał wówczas.

Póki co nie odniósł się on w jakikolwiek sposób do tej historii.

Tomasz Poręba (były europoseł PiS) 12 sierpnia zrezygnował z bycia członkiem zarządu Polskiego Związku Badmintona. Ale - wg danych MSiT zdążył jeszcze znaleźć się w delegacji i poleciał sobie na IO, które zakończyły się 11 sierpnia. W Paryżu Polacy nie grali w badmintona. pic.twitter.com/aOIvPeqSED— Mateusz Przyborowski (@MateoPrzyboros) August 21, 2024

