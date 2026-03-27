Szłapka przyjechał z synem na mecz rządową limuzyną? Nagranie obiegło sieć

Nagranie spod PGE Narodowego wywołało kontrowersje dotyczące użytkowania rządowych pojazdów przez rzecznika rządu.

Adam Szłapka został nagrany, gdy wysiadał z samochodu przypominającego rządową flotę, towarzyszyło mu dziecko.

Rzecznik rządu odniósł się do sprawy, ale okoliczności pozostają niejasne.

Czy polityk użył służbowego auta w celach prywatnych?

Nagranie spod stadionu i reakcja rzecznika

W sieci pojawiło się nagranie zarejestrowane przed PGE Narodowym, na którym widać, jak Adam Szłapka wysiada z samochodu przypominającego pojazd z rządowej floty. Towarzyszy mu dziecko.

Na miejscu polityk został zapytany przez dziennikarza Telewizji wPolsce24 o okoliczności przyjazdu. W odpowiedzi padło krótkie:

– Ja tylko syna…[miał na myśli, że podrzucił autem na mecz].

Nagranie szybko zaczęło krążyć w mediach społecznościowych i serwisach informacyjnych.

Telefon w trakcie obrad Sejmu

Do sprawy odniesiono się również później, podczas wieczornych obrad Sejmu. W trakcie rozmowy telefonicznej na antenie Telewizji wPolsce24 rzecznik rządu podkreślił, że uczestniczy w pracach parlamentu.

– Jestem na debacie w Sejmie. Proszę to sprawdzić – powiedział.

Z dostępnych danych wynika, że jego nazwisko widnieje na liście głosowań od godziny 20:30.

Okoliczności pozostają niejasne?

Nagranie szybko zaczęło krążyć w sieci i wywołało szeroką dyskusję. W komentarzach pojawiły się sugestie, że rzecznik rządu przyjechał z synem na mecz rządową limuzyną, co stało się punktem wyjścia do pytań o sposób korzystania z samochodów służbowych.

Z krótkiej wypowiedzi Adama Szłapki wynika jednak, że sytuacja miała inny charakter, polityk zasugerował, że jedynie podrzucił syna pod stadion. Fakt, że pojawił się na liście głosowań od godziny 20:30 wskazuje na to, że mówił prawdę. W końcu nie ma nic złego w podrzuceniu syna na tak ważny mecz. Sprawa pokazuje, jak szybko pojedyncze nagrania mogą stać się przedmiotem interpretacji i komentarzy w przestrzeni publicznej. Niewykluczone, że temat doczeka się jeszcze oficjalnego odniesienia ze strony rzecznika rządu lub Kancelarii Premiera.

Rzecznik rządu, Adam Szłapka, rządową limuzyną przyjechał z synkiem na mecz.Człowiek potrafi oszczędzać! pic.twitter.com/AOWokwd8fS— Olga Srokarczuk (@WolnaRadio) March 27, 2026

