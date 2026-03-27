Szłapka przyjechał z synem na mecz rządową limuzyną? Nagranie obiegło sieć

Weronika Fakhriddinova
2026-03-27 11:27

Rzecznik rządu Adam Szłapka został zauważony przed meczem Polska–Albania przy PGE Narodowym w Warszawie. Nagranie opublikowane przez dziennikarza wywołało pytania o okoliczności jego obecności oraz wykorzystanie samochodu z rządowej floty.

Adam Szłapka

i

Autor: Paweł Jaskółka/SUPER EXPRESS Adam Szłapka
  • Nagranie spod PGE Narodowego wywołało kontrowersje dotyczące użytkowania rządowych pojazdów przez rzecznika rządu.
  • Adam Szłapka został nagrany, gdy wysiadał z samochodu przypominającego rządową flotę, towarzyszyło mu dziecko.
  • Rzecznik rządu odniósł się do sprawy, ale okoliczności pozostają niejasne.
  • Czy polityk użył służbowego auta w celach prywatnych? Sprawdź szczegóły tej medialnej burzy.

Nagranie spod stadionu i reakcja rzecznika

W sieci pojawiło się nagranie zarejestrowane przed PGE Narodowym, na którym widać, jak Adam Szłapka wysiada z samochodu przypominającego pojazd z rządowej floty. Towarzyszy mu dziecko.

Na miejscu polityk został zapytany przez dziennikarza Telewizji wPolsce24 o okoliczności przyjazdu. W odpowiedzi padło krótkie:

– Ja tylko syna…[miał na myśli, że podrzucił autem na mecz].

Nagranie szybko zaczęło krążyć w mediach społecznościowych i serwisach informacyjnych.

Telefon w trakcie obrad Sejmu

Do sprawy odniesiono się również później, podczas wieczornych obrad Sejmu. W trakcie rozmowy telefonicznej na antenie Telewizji wPolsce24 rzecznik rządu podkreślił, że uczestniczy w pracach parlamentu.

– Jestem na debacie w Sejmie. Proszę to sprawdzić – powiedział.

Z dostępnych danych wynika, że jego nazwisko widnieje na liście głosowań od godziny 20:30. 

Okoliczności pozostają niejasne?

Nagranie szybko zaczęło krążyć w sieci i wywołało szeroką dyskusję. W komentarzach pojawiły się sugestie, że rzecznik rządu przyjechał z synem na mecz rządową limuzyną, co stało się punktem wyjścia do pytań o sposób korzystania z samochodów służbowych. 

Z krótkiej wypowiedzi Adama Szłapki wynika jednak, że sytuacja miała inny charakter, polityk zasugerował, że jedynie podrzucił syna pod stadion. Fakt, że pojawił się na liście głosowań od godziny 20:30 wskazuje na to, że mówił prawdę. W końcu nie ma nic złego w podrzuceniu syna na tak ważny mecz. Sprawa pokazuje, jak szybko pojedyncze nagrania mogą stać się przedmiotem interpretacji i komentarzy w przestrzeni publicznej. Niewykluczone, że temat doczeka się jeszcze oficjalnego odniesienia ze strony rzecznika rządu lub Kancelarii Premiera.

Poniżej galeria zdjęć: Adam Szłapka. Chcemy, by Unia Europejska mówiła polskim głosem

Polityka SE Google News
Galeria zdjęć 13
Sonda
Czy politycy powinni szczegółowo rozliczać korzystanie z samochodów służbowych poza obowiązkami?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MECZ
ADAM SZŁAPKA
POLSKA ALBANIA