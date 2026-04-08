Szewko i Faris komentują rozejm Trumpa. „Rakiety po zawieszeniu broni”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-04-08 7:38

Donald Trump ogłosił „wielki dzień dla pokoju”, Iran zaczął mówić o politycznym planie zakończenia wojny, a świat na chwilę wstrzymał oddech. Problem w tym, że nocne doniesienia z Bliskiego Wschodu zamiast uspokojenia przyniosły nowy niepokój. Pojawiły się informacje o zawieszeniu broni, ale niemal natychmiast napłynęły sygnały o kolejnych atakach. Głos na X zabrali eksperci i ich komentarze nie pozostawiają złudzeń.

Prezydent USA Donald Trump

  • Donald Trump ogłasza "wielki dzień dla pokoju", lecz eksperci kwestionują realność rozejmu USA-Iran.
  • Wojciech Szewko donosi o atakach rakietowych w Zatoce Perskiej mimo ogłoszonego zawieszenia broni.
  • Omar Faris podkreśla, że Iran przedstawia plan pokojowy, próbując narzucić nowe zasady gry.
  • Czy deklaracje polityczne oznaczają prawdziwy rozejm, czy tylko chwilową pauzę w konflikcie?

Trump ogłasza sukces. „Wielki dzień dla pokoju”

Nocne wydarzenia wokół Iranu i Stanów Zjednoczonych błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Donald Trump ogłosił przełom i przekonywał, że świat jest o krok od uspokojenia sytuacji.

Na tę narrację zwrócił uwagę Wojciech Szewko, który przytoczył jego słowa:

„Trump: ‘Wielki dzień dla pokoju na świecie! Iran chce, żeby tak się stało, ma już dość! Podobnie jak wszyscy inni! Stany Zjednoczone pomogą w utrudnieniach w ruchu w Cieśninie Ormuz. Będzie dużo pozytywnych działań! Zarobimy duże pieniądze. Iran może rozpocząć proces odbudowy’.”

Jak napisał: „Iran przedstawia plan pokoju — a świat milczy.”

I dodał: „Dziesięciopunktowy plan nie jest jedynie listą życzeń — to próba narzucenia nowych zasad gry w regionie.”

W jego ocenie kluczowa różnica polega na tym, że Teheran nie mówi już o chwilowym rozejmie: „Najważniejszy punkt? Nie chwilowe zawieszenie broni, lecz trwałe zakończenie wojny.”

To właśnie te wpisy pokazują największy problem: polityczne deklaracje o pokoju rozmijają się z tym, co dzieje się w regionie.

Kulisy: Pakistan i plan negocjacyjny

W tle pojawił się jeszcze jeden ważny wątek. Jak wskazał Szewko, powołując się na irańską dyplomację:

„Oświadczenie irańskiego ministra spraw zagranicznych Abbasa Araghchiego, stwierdziło, że również odpowiada ono na prośbę Pakistanu i ‘akceptację przez Trumpa ogólnych ram 10-punktowej propozycji negocjacyjnej Iranu’.”

To oznacza, że za kulisami mogą toczyć się znacznie poważniejsze rozmowy, niż wynika to z oficjalnych komunikatów.

Rozejm czy tylko pauza?

Obraz tej nocy jest pełen sprzeczności. Deklaracje pokoju, plan negocjacyjny, optymizm Trumpa, a za chwilę doniesienia o rakietach, kontynuowanych atakach i napięciu, które nie znika.

Jak podsumował Omar Faris:„Iran nie mówi już językiem defensywy. Mówi językiem warunków.”

I to właśnie może być klucz do zrozumienia tego, co wydarzyło się w nocy.

Czy zawieszenie broni USA–Iran to realny krok do pokoju?
